Así fue la heroica labor de bomberos en incendio en Cali: Tocaba “tirarse al piso para respirar"

Los bomberos y varios de los voluntarios de la comunidad que se unieron para ayudar a apagar el incendio en Cali que consumió más de 100 hectáreas de capa vegetal y, una vez más, se convirtieron en héroes para toda la capital del Valle del Cauca. Esta labor logró salvar la vida de muchas personas y especies que pudieron salir de la conflagración.



Cubiertas de cenizas quedaron varias montañas del norte de la ciudad tras un incendio en Cali que destruyó gran parte de los cerros de la capital del Valle del Cauca .

El fuego que avanzó con furia obligó a decenas de animales a huir de las llamas, mientras que los bomberos y la propia montaña, sostenían una batalla en la que se luchaba por la vida misma.

Tocaba “tirarse al piso para poder respirar, porque en ese momento ya las llamas y el humo que se ponen muy intensos ya no lo dejan a uno ni siquiera ni ver”, señaló Edwin Benítez, miembro de la brigada forestal del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Un total de 150 bomberos en Cali tenían como misión controlar siete focos que, por momentos, los rodeaban y, entre la intensidad del fuego y el viento, solo les permitían escuchar el perturbador sonido de las llamas devorando el cerro y algunos de sus pensamientos.

“Dentro de mí, yo empiezo ‘mis hijos me esperan en la casa, mis hijos me esperan en la casa, yo tengo que llegar, yo tengo que salir de aquí, no me puedo quemar, no me puedo quedar’”, afirmó Verónica Sánchez, miembro de la brigada forestal del Cuerpo de Bomberos de Cali.

Amenazante, la montaña casi completa ardía y abajo decenas de caleños que temían que las llamas alcanzaran sus hogares entregaron sus esperanzas a los héroes que, vestidos de amarillo y armados con batefuegos, machetes, rastrillos y mucha valentía, se enfrentaban al fuego.

Decenas de caleños admirados por la labor de los bomberos llegaron con bebidas y alimentos para darle fuerzas a las unidades que mientras tanto enfrentaban un incendio que parecía no tener fin.

“Decidimos cerrar nuestros negocios y venirnos para acá a colaborar por nuestros hermanos vallecaucanos”, indicó Felipe Giraldo, habitante de la capital del Valle del Cauca.

Luego de 36 horas de esfuerzos y sacrificios, la batalla había terminado y los bomberos habían vencido. El gigante de fuego quedó derrotado y la emoción no podía ocultarse.

“Ahí no sabe uno si abrazarse, llorar, reírse y decirle al incendio ‘le gané’. Son muchos sentimientos encontrados porque, al momento que llegamos, encontramos una situación (en la) que todo el mundo corre y los únicos que entran son los bomberos. Entonces, al momento de tener todo controlado y echar vista atrás y decir ‘acabamos’, con eso es una satisfacción muy grande como equipo”, manifestó Cristian Mariño, líder de la brigada forestal del Cuerpo de Bomberos de Cali.

La misión de los bomberos quedó cumplida y evitó que la emergencia fuera mucho peor. Sin embargo, el daño ocasionado por el incendio arrasó con más de 15 años de recuperación de los ecosistemas del sector.

“Todo este proceso muerto porque, al pasar el fuego, quema todo, destruye todo y, si posterior hay proceso de lluvia, se van a lavar los suelos y se va a perder todo el proceso de recuperación”, sostuvo Diego Morales, biólogo del Dagma.

Con una recompensa de hasta 50 millones de pesos, las autoridades buscan a los responsables de prenderle fuego a los cerros.

“Hemos ido a la Fiscalía, hemos puesto la denuncia, pero adicionalmente hemos solicitado que se ponga un fiscal especializado para adelantar la investigación de esta organización criminal”, aseguró Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

En medio de la tragedia ambiental ocasionada por este incendio en Cali que desplazó a decenas de especies de fauna silvestre, consumió la vegetación y afectó los nacimientos de varios afluentes, los caleños agradecen incansablemente a los bomberos por defender la vida con tanto valor.