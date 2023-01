Así fue rescate de la hija del alcalde de Sipí por quien pedían $800 millones para su liberación

Los uniformados, con información precisa, ingresaron hasta una vivienda ubicada en el oriente de Cali en donde fue hallada en el segundo piso del inmueble.

“Todo este operativo se desarrolla mediante un trabajo técnico, mediante fuente técnica que desarrolla el Gaula precisamente tendiente a deshacer, a golpear estructuralmente esta organización”, señaló el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Autoridades rescataron en el oriente de Cali a la hija del alcalde de Sipí, Chocó Sara Rosmery, de 19 años de edad, es hija del actual alcalde de Sipí, Chocó, Luis Ángel Largacha. Su secuestro se produjo el 4 de agosto en el oriente de Cali cuando salió a encontrarse con unos amigos.

“Salí con un amigo y como a eso de las ocho y media le dije que me iba para la casa, él me dijo que iba para la casa conmigo y ya después tomé algo y cuando desperté ya no estaba”, manifestó la joven liberada.

Este domingo 12 de agosto se produjo el encuentro con sus familiares en el Comando de la Policía de Cali.

“Para mí y para toda mi familia y todos los que nos aprecian, fueron ocho días de tormenta, de confusión. En este momento tenemos felicidad”, afirmó Luis Ángel Largacha, alcalde de Sipí, Chocó.



Así fue el emotivo reencuentro de Sara Rosmery Largacha con su familia después de ocho días de secuestro. Ella fue rescatada en un intenso operativo de @GaulaPolicia en comuna 15 de #CaliCo. @SeguridadCali @PoliciaColombia @Policia1020FM @Region4Policia pic.twitter.com/OD8SYX1m77 — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) August 12, 2018

Sara Rosmery se tomará unos días de descanso en su pueblo natal para retomar posteriormente sus estudios de enfermería en la capital del Valle del Cauca.