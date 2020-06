Así fueron las primeras horas del día sin IVA en Cali que deja un sabor agridulce entre compradores

Centenares de caleños salieron a comprar este viernes 18 de junio de 2020, durante el primer día sin IVA decretado por el Gobierno nacional y en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19. Como era de esperarse, las largas filas, aglomeraciones y tumultos fueron los protagonistas de esta jornada.

El irrespeto a las medidas de bioseguridad fue tal, que las autoridades del municipio tuvieron que cerrar un centro comercial.

Pese a todo lo anterior, los compradores se mostraron entusiastas al interior de los establecimientos, tal como lo demostró Cindy Henao, una de las clientes: “Aunque había muchísima gente en la fila, el ingreso fue rápido”.

También hubo compradores como Gustavo Hernández, quien se atrevió a ir a un centro comercial por un equipo de sonido, pero, a la hora de comprar, no salió como él esperaba: “Vine con la ilusión de que me dieran el descuento del día sin IVA, pero no me lo dieron”.

Por las aglomeraciones, la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca ordenó el cierre de almacén de cadena ubicado en la avenida Pasoancho, sentido sur-norte, con carrera 80, pues allí se vivieron hasta estampidas humanas cuando se abrieron las puertas.

“Procedimos a cerrar temporalmente este establecimiento, al menos mientras regularizamos todo lo que está pasando acá”, aseguró Carlos Rojas, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Televisores de gran envergadura, equipos de sonido y todo tipo de electrodomésticos han sido los artículos más comprados por los caleños aprovechando que no tienen IVA.

Lea también: Cierran reconocido almacén en Cali por ríos de gente que llegaron a aprovechar el día sin IVA.