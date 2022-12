Así hace presencia fuerza pública en vía a Buenaventura para evitar bloqueos durante minga indígena

La carretera entre Cali y el puerto vallecaucano también ha sido afectada por las manifestaciones. El pasado lunes hubo disturbios y la quema de una tractomula.

A pesar de los problemas de orden público que se presentaron en la vía a Buenaventura durante el pasado lunes 30 de octubre, las autoridades regionales garantizan la movilidad por la zona.

"Tenemos presencia de la fuerza pública, la Policía, el grupo Esmad, el Ejército Nacional y el grupo Meteoro en la jurisdicción de Buenaventura", dijo el coronel Wilson Javier González, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

"Las manifestaciones pacíficas, bienvenidas. Nosotros no tenemos ningún problema, pero, por supuesto, la vías de hecho no las podemos admitir, porque son la interrupción de la vida diaria de las personas", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Aunque no se presentan bloqueos, transportadores se reúnen para transitar en caravana por la vía al mar y llegar a sus destinos. Entretanto, la Policía reportó que un indígena fue detenido por obstaculizar el eje vial.

