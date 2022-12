Así planeaban sus crímenes Los Calibradores, banda de sicarios desarticulada en Cali

Con interceptaciones telefónicas y labores de inteligencia, autoridades lograron identificar y capturar a 12 miembros de esta estructura dedicada al sicariato.

Los operativos que dieron como resultado la desarticulación de los Calibradores, señalados de al menos siete homicidios entre los años 2016 y 2017, se pudo llevar a cabo luego de investigaciones realizadas por la Sijín de la Policía durante un año.

En audios de llamadas recogidos por los uniformados durante las indagaciones del caso, se escuchan conversaciones entre los integrantes de la organización. En uno de ellos se oye al líder de la estructura y a otro sujeto planear el crimen de un transportador informal.

Líder banda: pero el pollo que le estamos hablando, que no vaya a haber errores.

Delincuente: por eso, papi. ¿Usted cómo me dice a mí? El que vaya ahí piloteando eso.

Líder banda: Eso, ¿usted tiene forma de una imagen?

Delincuente: No, porque yo ya me bajé de eso.

En otra comunicación se escucha cómo los delincuentes persiguen a otra víctima. Asimismo, en una de las grabaciones que tienen las autoridades en su poder, la mujer del jefe de la banda le reclama por los asesinatos que está cometiendo en diferentes partes de la ciudad.

Mujer: ¿Cuáles son las cosas buenas pa’ usted? Lo que hace, matar gente.

Líder banda: aaahhh, Stella no tire esta XXXX por aquí o le cuelgo.

Mujer: si se cuelga es problema suyo.

A los Calibradores se les atribuyen otros delitos como la comercialización de sustancias ilícitas. Su actuar delictivo se concentra en las comunas 14 y 15 del Distrito de Aguablanca, en el oriente de la capital del Valle del Cauca.

Entre los homicidios por los que se le señala a la estructura está el del taxista John Edward Vallejo Martínez, ocurrido el 10 de agosto del presente año, en el barrio Ciudad Córdoba.

Taxista de 28 años fue asesinado en oriente de Cali, al parecer, por... Entre los capturados están alias ‘Paloma’, supuesto jefe de la banda; alias ‘el Viejo’, presunto coordinador para la comisión de homicidios; y alias ‘Kirby’, quien sería el segundo al mando.

Asimismo, figuran alias ‘Chimba’, señalado como sicario y supuesto coordinador de la venta y distribución de estupefacientes, junto a los alias ‘Piloto’, ‘Sombra’, ‘Zarco’, ‘Sujani’ y ‘Guineo’. Por determinación de un juez, estas personas serán enviadas a la cárcel.

Otros de los detenidos son los alias ‘Cospiro’ y ‘Botín’, a quienes les dictaron medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Otra mujer, capturada en flagrancia, fue dejada en libertad, pero continuará vinculada al proceso.