Así reciben clases los estudiantes beneficiados con la Red Mundial de Maestros que se inició en Cali

Docentes de varios países se han vinculado a esta iniciativa para que jóvenes de estratos 1 y 2 accedan a educación de alta calidad usando internet.

La Red Mundial de Maestros lo que pretende es traer a los mejores profesores del mundo a las aulas de los colegios en la ciudad de Cali.

Alumnos de octavo grado del colegio Santa Isabel de Hungría, ubicado en el oriente de la capital del valle del Cauca, hacen parte del grupo de mil alumnos que, simultáneamente, recibieron una clase interactiva, desde Asia Occidental.

“Es algo muy increíble para nosotros, para aprender cada vez más y saber a ser personas”, dijo Allison Benavides, estudiante de octavo grado.

Desde Israel, el profesor Haggai Fridman, experto en humanidades, absolvió sus inquietudes, al hablarles de cómo enfrentar las adversidades.

“En que me ayuda, me va a ser más fuerte, me va a ser más paciente, me va a dar la tolerancia de soportar estas cosas en la vida, si por lo cual voy a tener más éxito”, comentó.

Docentes de diferentes partes del mundo transmiten sus conocimientos a niños caleños Hernando González, coordinador de los Colegios Arquidiocesanos de Cali, explicó que se extendió la invitación a un millar de profesores que trabajan en la educación de la estructura humana para que los niños aprendan a tomar decisiones.

“Porque la vida es eso, de decisiones, y una decisión mal tomada en un niño lo marca para bien o para mal durante toda su vida”, afirmó.

Se trata de un proyecto de inclusión para niños y jóvenes, con ejemplos de países que, a pesar de las dificultades, han logrado convertirse en potencias.

“Porque, al igual que muchos estudiantes, aquí no tiene los recursos para viajar a otro país a intercambiar culturas con los maestros y a través de esta plataforma llamada Red Mundial lo podemos hacer”, aseguró Fánor Castañeda, estudiante caleño.

“Si lo vemos como una oportunidad para mejorarnos, para prevalecer, para ser mejores de lo que hemos sido antes, entonces eso sí nos puede ayudar, nos puede afectar, pero de manera positiva”, dijo, por su parte, Valentina Vélez, otra alumna beneficiada.

A la Red Mundial de Maestros se han vinculado docentes de Estados Unidos, Alemania, España, Japón, China y Finlandia, entre otros. La experiencia que comenzó con 20 colegios espera llegar a los 1.000 a finales de 2019.