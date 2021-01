Así respondió Greeicy Rendón cuando le preguntaron si perdonaría una infidelidad a Mike Bahía

Greeicy Rendón , artista urbana vallecaucana, volvió a ser tendencia en las redes sociales por hablar de su relación con el también cantante Mike Bahía .

Un seguidor de Greeicy en Instagram le preguntó si sería capaz de perdonar a su pareja en caso de una eventual infidelidad.

La respuesta de la caleña sorprendió a más de uno de sus fanáticos: “No pues no sé. O sea, sí, yo creo que sí. Llevo muchos años con él, te hablo de algo que no sé, porque si ya me fue infiel no me he dado cuenta”.

Luego de responder esa pregunta, Greeicy aseguró que ya lleva casi nueve años de noviazgo con Mike, lo que los ha convertido en una de las parejas más queridas por todos los colombianos.

Mientras cosechan éxitos en el mundo de la música, Greeicy y Mike siguen siendo tendencia en redes sociales por tocar esos temas que pueden ser considerados tabú por otras personas.