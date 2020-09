Así se ‘apoderó’ Greeicy Rendón del regalo que un amigo le hizo a Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía, una de las parejas más queridas por los colombianos, volvieron a dar de qué hablar en las redes sociales por sus divertidas ocurrencias.

Esta vez, todo comenzó con Mike, cuando él recibió el regalo de un amigo, que le mandó hasta su casa una motocicleta clásica de color azul celeste. Obsequio que dejó sin palabras al cantante.

“Tengo un amigo bella persona. Este es el regalo más grande que me ha dado un amigo. No estoy cumpliendo años ni nada, pero me regaló una moto”, dijo Mike mientras enseñaba la moto a sus fanáticos en su cuenta de Instagram.

Minutos después, las historias de Mike mostraron a Greeicy estrenando la motocicleta.

“Ya la perdí, así es con todo. Hasta que ella se enamora es mío”, dijo el cantante mientras veía a su novia disfrutando del regalo del que ella se ‘apoderó’.

Estos divertidos videos muestran la linda relación que sostienen los cantantes, una que está marcada por el amor, el compañerismo y, sobre todo, la amistad.