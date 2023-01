Así se destapó Valentina Lizcano para rechazar críticas “a cualquiera que muestre un poco de piel”

“Una más pelando el cuero”, fue uno de los comentarios que la actriz caleña escribió junto a una asombrosa foto que, a su vez, generó múltiples reacciones.

Valentina Lizcano, una de las actrices colombianas con una figura envidiable, se levantó este fin de semana “con toda la actitud” para expresar su rechazo a las críticas a las que son sometidas las personas que deciden mostrar, de una u otro forma, su cuerpo tal como es.

Publicidad

“Es ATERRADORRRR ver cómo le dan tanto palo a las mujeres, a las famosas, influenciadoras y, en conclusión, a cualquiera que muestre un poco de piel, que no tenga problema en aceptarse como es y que no tema compartirlo”, escribió la artista caleña en su cuente de Instagram.

El mensaje lo publicó junto a una impactante fotografía en la que, por supuesto, también deja ver parte de sus atributos, con lo cual también se suma a mujeres como Luisa Fernanda W, Cristina Hurtado y Susy Mora, quienes defienden sus cuerpos y creencias.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) el 6 Oct, 2018 a las 7:55 PDT

“Y si me uno, me sumo, una más pelando el cuero. Aquí, después de tres meses de quietud y transformación, sigo orgullosa de mí y de todas la mujeres, las que muestran y las que no, aquí lo realmente importante es ser felices y procurar la felicidad de los demás”, comentó.

Publicidad

Vea también:

Las duras críticas a Valentina Lizcano por mostrar uno de sus atributos y su categórica respuesta Lizcano sostuvo que lo que ellas buscan es demostrar que no existe la mojigatería y que, por el contrario, hay diferentes maneras de sentirse, de expresarse y de manifestar esa libertad que yace en el interior de cada una.

Aunque algunos criticaron las palabras y la imagen de Valentina, la mayoría de las decenas de usuarios que expresaron sus posiciones se mostró a su favor. Una de ellas fue la bella modelo caleña Elizabeth Loaiza.

Publicidad

“Me uno a esas mujeres orgullosas del cuerpo que nos tocó, sin mojigatería, pero, con todas las críticas del mundo por las personas que ven esto como algo terrible, como si uno por mostrar lo estuviera vendiendo. Bastante que nos cuesta tener las cosas en su lugar”, dijo.

Le puede interesar: