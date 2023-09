Así se enteró familia de Luz Stella Balanta de la tragedia en Timba: “Su esposa está muerta”

El dolor embarga a la familia de Luz Stella Balanta y la comunidad de Jamundí, en Valle del Cauca, donde residía la profesora que murió en el atentado en el corregimiento de Timba, en Cauca, perpetrado por las disidencias de las FARC. El esposo de la maestra contó cómo se enteró de la tragedia.



“En ese mismo instante comencé a llamar a mi esposa, pues para darme cuenta de la vida de ella y todo, le timbré a mi esposa en varias ocasiones, timbraba y no contestaba, entonces al rato me respondieron: ‘Habla con un amigo de Stella’, y le pregunté ‘¿y mi esposa?’, ‘no, su esposa está muerta’”, narró Diego Luis Cortés, quien también es docente.

Luz Stella Balanta, de 57 años, ejercía su profesión desde 1987. El día del atentado en Timba “obligatoriamente tenía que pasar por el sitio porque era el lugar para ella llegar a su escuela donde siempre trabajó y, pues ocurre esta nefasta situación la cual nos conmueve mucho. No nos podemos quedar callados porque hoy es algo que pasó con ella”, comentó Doris Bastidas Caicedo, su amiga.

El esposo de la profe, como la llamaban, afirmó que su pareja “fue de todo, fue buena hija, buena madre, buena esposa, buena hermana, buena amiga, buena compañera, mejor dicho, para nosotros es una pérdida bastante lamentable”.

Mayra Balanta, sobrina de la docente, agregó que su tía era “como su nombre lo dice, luz, porque ella fue una luz en la vida de cada uno de nosotros y nos sentimos muy orgullosos de todo lo que hizo por todos, y la verdad ha sido un golpe bastante fuerte porque era un pilar de cada uno de nosotros”.

Y sostuvo que los disidentes de las FARC “no solamente la mataron a ella, sino que mataron a una parte de la familia, y no está bien que personas que no tienen nada que ver con esta guerra la estén pagando injustamente, porque es gente que se dedica a trabajar, como lo hacía mi tía, a enseñar, a dar mucho amor y no merecía esa manera de morir”.

Digna María Paspur, directora de la IE José María Córdoba en Timba, donde trabajaba Luz Stella Balanta, recordó que la docente “fue una maestra dedicada y entregada a su comunidad. 35 años de su vida los dedicó a la sede, enseñó desde los grados de preescolar a quinto”.

La otra víctima fatal del atentado con carro bomba en Timba fue Ardany Álvarez, de 33 años, que deja huérfana de padre a una niña de 8 años. Se dedicaba a la construcción y trabajaba cerca del municipio de Suárez.



Ese día “me dijo que estaba como indispuesto, pero debía terminarle el trabajo a la persona que lo contrató, por eso salió en su moto, pero lamentablemente quedó en esa explosión que alcanzamos a escuchar acá desde Chagres”, en Jamundí, donde vivía, contó su hermana Loreleny Álvarez al medio Periódico Virtual.

Situación en Timba

Entre tanto, los habitantes del corregimiento caucano tienen temor de salir de sus casas y esperan que gobiernos departamental y nacional les brinden más seguridad.

“La gente está afectada emocionalmente, la gente está afectada en sus negocios y esta es una situación de zozobra que como alcaldía y como gobernación estamos ahí muy atentos para acompañar a la comunidad”, declaró Elías Larrahondo, gobernador del Cauca.

Clemente Lucumí, líder del consejo comunitario, sostuvo que en la zona “hay un ambiente de zozobra, de inquietud, de interrogantes, hay una afectación psicosocial muy profunda; han sucedido varios hechos victimizantes aquí, se ha vulnerado el derecho internacional humanitario, se han violado los derechos humanos y entonces la gente está en completa zozobra, nos sentimos totalmente confinados”.

“Nosotros lo que estamos pidiendo aquí es más presencia del Estado para que se nos pueda dar una ayuda idónea porque aquí siempre prometen cosas y nunca llegan”, agregó Wilmer Garcés, otro líder del consejo comunitario.

“Somos víctimas colaterales de todas las acciones violentas que se vienen registrando en el departamento, lo que está quebrantando la confianza para la llegada inversión y que no permite que se generen nuevos emprendimientos y, lo más delicado, que se cierren establecimientos de comercio y consigo se genera desempleo en nuestra región”, dijo por su parte Gerardo Arroyo, presidente del consejo gremial y empresarial del Cauca.