Así se habría registrado el secuestro de promotora de tour de cannabis que fue hallada muerta

Uno de los israelíes que iba con la víctima relató al socio de la mujer cómo se presentaron los hechos, tras visitar unos cultivos en el norte del Cauca.

Según el testimonio del turista, cuando subían a realizar el recorrido fueron interceptados por tres hombres que vestían de civil, quienes les preguntaron para dónde iban y tras conversación con la promotora los dejaron seguir. Sin embargo, al regresar del lugar los abordó un grupo de hombres armados con prendas militares, fusiles, y algunos se movilizaban en motocicleta.

"Cuando venían ya de hacer lo que hacemos en el tour, que son dos horas de estar en una finca, no más, los retuvieron y los trasladaron más arriba a la montaña, no sé dónde, hablaron con ellos y, no sé por cuáles razones, Mónica es la que se queda allá, a los dos chicos israelíes los dejan venir y al chofer", dijo el socio de la mujer.

Exigían millonaria suma para liberar a promotora de tour del cannabis que fue hallada muerta El empresario aseguró que, por motivos personales, él y Mónica Blanco se habían distanciado, por lo cual no sabía del viaje con los dos israelíes. Explicó que el 'Colombia Cannabis Tour' funciona hace más de un año y medio en varios municipios del norte del Cauca, y que cuenta con todos permisos.

"Registro Nacional de Turismo, tenemos Cámara de Comercio, lo normal. El que visitemos esta zona también sabemos que esos cultivos son ilegales, por más que está entrando Colombia en un tema de legalidad, pero ir y tomarse una foto en unas matas yo no le veo ninguna ilegalidad, porque nosotros ni estamos comercializando, ni vendiendo, ni incentivando", agregó.

Blanco, de 47 años y nacionalidad colombo-argentina, fue asesinada con seis disparos de fusil, en la vereda La María del municipio de Corinto, un crimen atribuido por las autoridades a disidencias de las FARC. Su cuerpo será trasladado a Bogotá.

