Así se recupera Olivia, mono araña bebé del Zoológico de Cali que se salvó de morir tras una caída

La pequeña cría de menos de un mes de nacida pasa los días en una incubadora y gracias a la atención de los veterinarios ha logrado sobrevivir.

La semana pasada, Olivia fue hallada inconsciente y al borde de la muerte, mientras su madre no permitía que se le acercaran.

"Sospechamos dos cosas. La mamá era de primer parto, ellas a veces no son muy experimentadas, la cría pudo haberse resbalado, pudo haber sido un accidente", dijo Juliana Peña, veterinaria del Zoológico de Cali.

No obstante, también indicó que, “al ser primer parto, pueda que la cantidad de leche que le estaba suministrando no haya sido suficiente y se haya debilitado”.

Esta pequeña mono araña toma leche de fórmula en dosis precisas y recibe varias horas de sol al día para mantener su temperatura. Según Peña, "son procesos que se realizan para reemplazar la crianza que haría su mamá".

"Hay que tener en cuenta varios aspectos, el nutricional es muy importante. Hay que brindar un sitio que dé la temperatura adecuada porque ella no puede regularla. Los cuidados, el aseo y cuidados también de afecto (son importantes) para que ella se sienta bien”, explicó Peña.

Abraza un muñeco de felpa como si fuera su madre, sus patas son envueltas en gasas para que no se enfríe y recibe el cariño de los trabajadores del Zoológico de Cali, mientras se recupera y puede volver con su madre y la manada.



