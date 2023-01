Así serán los taxis de lujo que acaban de ser legalizados para prestar servicio en Cali

Se espera que empiecen a operar en mayo próximo. Por otro lado, se mantuvo valor de la carrera mínima en taxis tradicionales, pero aumentó para recorridos largos.

A través de un decreto, la Alcaldía de Cali dio viabilidad al funcionamiento de taxis de lujo, cuya tarifa mínima quedó en 6.100 pesos. Son vehículos de alta gama que, además, se reconocerán por ser de color negro.

“Estas son camionetas de última generación en tecnología, todo tiene sistema de seguridad airbag, sistemas de comunicación digital, altos sistemas de seguridad y confort”, dijo Humberto Rodríguez, presidente de Taxis Libres en la zona suroccidente de Colombia.

El servicio de lujo solo se podrá solicitar a través de la aplicación Red Amarilla. Algunos conductores ya se preparan para hacer el cambio.

“Si tengo un carro ahora de los últimos que han salido, que ya están también en los básicos, los amarillos, y reúne las características para pasarlo al taxi de lujo, también lo podría hacer, pero tendría que pasar la solicitud”, dijo Jhony Rangel, vocero del gremio de taxistas la Mancha Amarilla.



