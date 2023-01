Así va la medida que prohíbe consumo de alucinógenos y licor cerca de colegios y parques en Cali

Según los entes gubernamentales, el documento respeta la decisión de la Corte Constitucional, pero está contribuyendo a poner límites dentro de estos espacios en la ciudad.

Cali fue la primera ciudad de Colombia en expedir, el pasado 13 de agosto del 2019, el decreto de prohibición de consumo de sustancias alucinógenas y bebidas alcohólicas en puntos específicos, principalmente en entornos académicos.

“En 200 metros a la redonda de cualquier colegio, escuela, universidad o institución técnica, sin importar, digamos, de qué nivel sea, está prohibido el consumo”, manifestó Pablo Uribe, secretario de Seguridad (e) de Cali.

La medida también aplica en 426 de los 560 parques que tiene la capital del Valle del Cauca, así como en equipamientos culturales y deportivos.

“En los alrededores de los colegios la multa es de 441.000 pesos y en estos otros lugares que mencioné, que no están cerca de los colegios, la multa es de 220.000 pesos”, aseguró el funcionario.

En los primeros 15 días de la vigencia del decreto, la Policía entregó un balance preliminar.

“Estamos haciendo controles permanentes y a la fecha llevamos más de 65 comparendos y la incautación de sustancias estupefacientes”, reveló el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía de Cali.

El oficial agregó que la mayoría de los alucinógenos decomisados es "marihuana y base de coca, que han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes".

Por su parte, la ciudadanía asegura que el decreto sí ha dado resultados.

“La verdad es que sí ha rebajado mucho el consumo, porque antes se sentaban en las bancas afectando la tranquilidad para los adultos mayores y para los niños”, dijo Hernando Ospina, habitante de Cali.

Sin embargo, hay quienes consideran que esta ley no es del todo respetada.

“Considero que sí ha funcionado, pero se sabe que los muchachos a veces, cuando ven la oportunidad, la consumen y no respetan”, comentó María Inés Cornelio, quien reside en la capital de Valle del Cauca.

Sin embargo, la comunidad quisiera que la medida se aplicara en la totalidad de los parques, pero, por orden de la Corte Constitucional, la prohibición no puede ser generalizada.



