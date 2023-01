Asignación de 47.000 hectáreas, uno de los puntos que no se pudo concretar en diálogo con indígenas

El bloqueo de 27 días en la vía Panamericana llegó este sábado a su fin tras acuerdo entre Gobierno y minga. Hubo concertación en presupuesto, pero no en tierras.

Uno de los puntos concertados fue en materia presupuestal de 4,6 billones de pesos que exigían los indígenas, se definió un monto de 823.148 millones destinados principalmente para vivienda, proyectos productivos e infraestructura rural; tierras, salud y educación

“Se busca que, efectivamente como lo propone el Plan Nacional de Desarrollo, haya equidad y que haya mejoramiento en la calidad de vida de los indígenas del país y se cierre la brecha que hay en Colombia frente a las comunidades más pobres", dijo la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez.

CRIC confirma acuerdo con el Gobierno y se empieza a desbloquear la vía Panamericana Y aunque el consejo mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Neis Lame, aseguró que se llegó a un acuerdo “medible”, otras peticiones como la asignación de cerca de 47.000 hectáreas no se pudieron concretar.

"Se hizo toda la explicación necesaria, fueron largas jornadas de parte de Planeación Nacional, de los equipos técnicos de los ministerios, diciendo por qué no podía mantenerse ese compromiso. No hay plata, no hay tierras en el Cauca", dijo la ministra.

Pese a que la minga no fue levantada al tiempo con el desbloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, se espera que el debate final se realice el próximo 9 de abril, fecha prevista para la llegada del presidente Iván Duque al Cauca.

"Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el territorio y la agresión territorial, vamos a mirar los modelos económicos, todo lo que tiene que ver con derechos en materia humanitaria, por qué nos están asesinando, nos están estigmatizando", dijo Lame.

También serán concertados recursos para organizaciones indígenas del Huila y Caldas, así como de comunidades campesinas.

