Asignan equipo especial para investigar caso de vehículo de UNP que llevaba más de 150 kilos de coca

Cargada de cocaína, así fue interceptada una Toyota Prado TXL , la cual, según confirmó la UNP, hace parte del esquema de seguridad del ex subdirector de la misma entidad, Ronald Rodríguez Rozo. El hecho ocurrió en la vía que comunica a los departamentos del Huila y Cauca.

“Mediante puesto de control fue requerida para un registro una camioneta blindada marca Toyota, el conductor, quien se identificó como un funcionario de la UNP, fue capturado en flagrancia por los uniformados”, dijo el coronel Gustavo Adolfo Martínez, comandante de la Policía del Cauca.

Publicidad

Al momento de ser requerido por los uniformados, el conductor, identificado como Manuel Antonio Castañeda Bernal, de 36 años, expresó que era expolicía y se negó a permitir el registro del vehículo.

“Al practicarle un registro al vehículo en la parte posterior del automotor, hallaron en su interior 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 11 placas de identificación y seis gorras de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, anotó el oficial.

Publicidad

La Procuraduría asignó un equipo de la Dirección de Investigaciones Especiales para que asuma el caso y así poder determinar si hubo participación de funcionarios en el transporte del estupefaciente.

Publicidad

“Se buscaría establecer si algunos servidores tendrían nexos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas ilícitas en la zona de los hechos y en el país”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

El ex subdirector Rodríguez Rozo aún no se ha pronunciado al respecto. Este no es el primer escándalo alrededor de la UNP, días atrás en el Congreso el propio director de la unidad denunció que camionetas asignadas en esquemas de protección presentan blindajes falsos.