Atacó con cuchillo a su expareja por no volver con él, lo capturaron, pero le dieron casa por cárcel

El hombre engañó a la mujer para entrar a su casa diciéndole que iba a pasarle el dinero para el sostenimiento de su hija.

Información entregada por la Fiscalía indica que un sujeto fue capturado este fin de semana en el municipio de Buga, Valle del Cauca, por los hechos ocurridos el pasado 22 de enero de 2017.

Para ese entonces, el hombre entró a la vivienda de su expareja sentimental con el pretexto de entregarle el dinero para la manutención de su hija. Sin embargo, la historia se desencadenó de manera diferente.

El sujeto, de 40 años, atacó con arma blanca a la mujer, luego que, al parecer, le manifestó que si no era de él, no sería de nadie.

La detención fue hecha por el CTI con apoyo de unidades del Ejército, luego que un juez librara la respectiva orden, previa solicitud del fiscal del caso por el delito de violencia intrafamiliar.

El juez determinó que el ahora procesado no deberá cumplir su medida de aseguramiento en la cárcel, sino en su residencia.



Capturado por golpear a su pareja



La víctima denunció ante la Fiscalía a su pareja, Wilson López Riascos, por agresiones físicas, verbales y sicológicas. Según la mujer, el hombre la agredió durante los años 2012 y 2013, pero volvió a hacerlo el pasado 9 de julio.

El sujeto fue capturado en la vereda La Castellana, corregimiento de Pance, sur de Cali, por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La orden de captura fue emitida por el juez 27 del Circuito con funciones de conocimiento y ejecutada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con apoyo de unidades militares del batallón No 3 de la Tercera Brigada del Ejército.

La detención tuvo lugar cuando López Riascos se desplazaba por una de las vías de esta zona rural de la capital del Valle del Cauca.

El Juzgado 31 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, dio legalidad a la captura y avaló la imputación de cargos de la Fiscalía.

El detenido no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez le dictó casa por cárcel.