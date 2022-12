¡Atención! Anuncian operativos contra prestamistas 'gota a gota' en Cali

Foto: cortesía Personería de Cali

Luego del Consejo de Seguridad realizado este jueves 28 de enero, las autoridades de Cali anunciaron una ofensiva para combatir los préstamos ilegales reconocidos como créditos 'gota a gota', esto luego de varias denuncias especialmente provenientes del Concejo municipal.

Las denuncias muestran que los cobradores de 'gota a gota' vienen realizando y ejecutando acciones violentas en contra de sus deudores o clientes.

El comandante de la Policía de Cali, el general Nelson Ramírez, dice que hay preocupación por el aumento de esta modalidad ilegal de créditos que cobran a intereses que van desde el 30 % y 40 %, pues los cobradores intimidan con armas de fuego.

“Vamos a iniciar con Fiscalía un análisis para conocer cuáles son las estructuras y personas cabecillas de esas organizaciones se dedican al 'gota a gota' para así iniciar unos procesos de judicialización teniendo en cuenta que muchas de estas bandas criminales realizan extorsiones para presionar por el pago del monto de dinero que hayan prestado”, afirmó el coronel Ramírez.

Por su parte, el Alcalde de Cali aseguró que esta actividad debe erradicarse en el menor tiempo posible si lo que se busca es bajar los índices de homicidios y delincuencia en la ciudad.

“Queremos advertirle a los señores del 'gota a gota' que no puede seguir en esto. Vamos a estar pendiente y vamos a tratar de judicializarlos para que este delito no siga creciendo pues es una presión sobre la población”, manifestó Maurice Armitage, alcalde de Cali.

El concejal de Cali por el Centro Democrático Roberto Rodríguez denunció esta modalidad ilegal de préstamo.

“Desde hace varios años nos quedamos pasivos ante tanto dinero circulante en la ciudad producto del microtráfico lo que ha traído como consecuencia que algunas organizaciones delictivas estén prestando de manera ilegal a personas que requieren un crédito y que no tienen capacidad financiera para acudir a una entidad bancaria”, indicó el concejal Rodríguez.

En la denuncia, el edil también cuenta historias de personas que están siendo golpeadas si no cancelan oportunamente esos créditos.

“Mi llamado es para las autoridades y la Fiscalía porque no existe ninguna persona judicializada por este tipo de hechos. He conocido varios casos, especialmente en el oriente de la ciudad, personas que se mueren del susto y no denuncian pues los prestamistas mandaban en un inicio a cobrarles de forma amable pero luego llegaban armados, amenazando e intimidando, los golpean y se les llevan los electrodomésticos”, agregó Rodríguez.

La secretaria de Gobierno de la capital del Valle del Cauca, Laura Lugo, aseguró que la intervención será iniciada por las autoridades.

“Se hará inteligencia y análisis sobre los lugares donde se hace ese trabajo. El año pasado hubo una captura de una banda delincuencial dedicada al 'gota a gota'. También intervendremos socialmente esta explotación de las personas necesitadas”, subrayó.