Atención: habrá ley seca en Cali por partido del ascenso entre América y Quindío

Foto: Noticias Caracol

La Alcaldía de Cali, en cabeza de Maurice Armitage, entregó las medidas transitorias para garantizar el orden público, que se aplicarán para todo el perímetro de la capital del Valle del Cauca el domingo 27 de noviembre, fecha en la que se disputará el partido de ascenso del Torneo Águila 2016 entre América y Deportes Quindío.

Según el decreto municipal dado a conocer este miércoles, se prohibió el expendio o consumo de bebidas embriagantes en la ciudad a partir de las 4:00 a.m. de ese domingo hasta las 6:00 a.m. del lunes 28 de noviembre. También, se restringe el uso de harina y espuma carioca.

Los menores tendrán toque de queda desde las 9:00 p. m. del sábado 26 de noviembre hasta las 6:00 a. m. del domingo. Luego, volverá a las 9:00 p. m. del domingo a 6:00 a. m. del lunes.

Asimismo, se restringe el porte de armas blancas a partir de las 6:00 a. m. del sábado 26 de noviembre a las 6:00 a. m. del lunes.

“Son medidas que habían sido solicitadas por la ciudadanía. Con esto, pensamos en la comunidad, en los hinchas, en los que asisten o no al estadio. Queremos que se tenga un día alegre por el partido que hemos esperado durante cinco años. No queremos heridos, ni muertos”, manifestó Laura Lugo, secretaría de Gobierno de Cali.

La infracción o incumplimiento de las medidas previstas serán sancionadas con una multa de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De la misma manera, se restringen las caravanas de vehículos y motocicletas durante el domingo 27 a las 6:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. del lunes, además del parrillero hombre, mujer, niño y niña desde las 6:00 a. m. del domingo hasta las 12:00 a.m. del lunes.

Sumado a lo anterior, el decreto anunció la alerta amarilla en la red hospitalaria del municipio.

“El cumplimiento de las medidas estará acompañado por la Policía, Tránsito y Gobierno, buscando que la ciudadanía tenga tranquilidad con más de 1.400 hombres por la ciudad, a los alrededores del estadio habrá anillos de seguridad”, explicó Lugo.

El inicio del partido entre América de Cali y Quindío está previsto para las 3:15 de la tarde en el estadio Pascual Guerrero, ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca.