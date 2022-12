Atención: ley seca en la capital del Valle del Cauca por clásico entre Deportivo Cali y América

La restricción, que regirá este miércoles de 12 del mediodía a 12 de la noche, busca garantizar el orden público y la seguridad ante el partido de Copa Águila.

El decreto, expedido por la Alcaldía de Cali, prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ciudad este 24 de mayo en el horario establecido. La decisión fue tomada teniendo en cuenta también la marcha indígena que atravesará el municipio el mismo día.

"El llamado es a que disfrutemos de la fiesta del fútbol en paz. En conversaciones que hemos tenido con los hinchas y las barras, se han comprometido a disfrutar del fútbol de manera cívica y pacífica, a respetar las normas no solamente dentro del estadio, si no también fuera de el", señaló Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia.

El funcionario explicó que las autoridades estarán alertas ante cualquier contingencia que se pueda presentar en el compromiso deportivo. Por este motivo, se contará con un dispositivo de 800 uniformados de la Policía, ique incluye unidades del Esmad.

"Esperamos que no sea necesaria la utilización de este tipo de recursos, porque la comunidad y los hinchas van a tener buen comportamiento, como en los últimos encuentros. En este partido se va a permitir el ingreso de las dos barras, es un compromiso que tenemos y estamos seguros que las barras van a cumplir con lo que le corresponde a ellas", puntualizó Paredes.

El juego entre Deportivo Cali y América tendrá lugar a partir de las 7:45 de la noche, en el estadio Pascual Guerrero.