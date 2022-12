Atentado a hidroeléctrica de El Palo provocó inundaciones y estragos en viviendas en Caloto

Habitantes de la zona afectada relataron los daños ocasionados tras fuerte explosión. Hasta el momento, autoridades desconocen los responsables del hecho.

De acuerdo con la comunidad, el hecho se registró hacia las 10:00 de la noche del miércoles 29 de noviembre, cuando ya muchas personas se preparaban para dormir.

"Ya estábamos para acostarnos cuando escuchamos la detonación de un petardo y en la casa se afectaron las paredes, todos los vidrios se quebraron. Estamos preocupados con esto, porque es la tercera vez que nos ha sucedido", señaló Julio César Dinas, residente de la vereda El Palo.

Un mando de la zona informó a Noticias Caracol que seis hombres armados llegaron hasta la hidroeléctrica de la localidad, les pidieron a los empleados que evacuaran, instalaron un artefacto explosivo y luego huyeron.

"Sentí momentos de pánico, porque ya estaba entre dormida, entonces me asusté muchísimo. Se me inundó demasiado la casa, me dio como una maluquera y de allí ya no me di cuenta de nada más", señaló Mercedes, otra habitante de la zona.

Las autoridades aún no saben si este atentado obedece alguna manifestación por algunos pobladores por los constantes cortes de energía.

Inicialmente, también se habló de que el hecho se produjo como una retaliación por la captura del cabecilla del frente Milton Hernández del ELN, sindicado de ser responsable del asesinato de tres policías en el municipio de Miranda hace algunos meses, pero esta hipótesis fue descartada.