Atentan nuevamente contra líder campesina y sus escoltas sufren las consecuencias

Este es el segundo ataque del que es víctima en mes y medio, pues, a finales de julio, resultó ilesa tras las explosión de una granada que cobró la vida de su mascota.

Claudia Patricia Arango Castaño, representante legal de la Asociación de Productores del Campo, Asprocampo, volvió a ser víctima de un atentado en zona rural de Roldanillo, municipio del norte del Valle del Cauca donde lidera procesos productivos con agricultores.

En esta ocasión, la líder campesina, de 41 años, fue atacada con arma de fuego por sujetos desconocidos, cuando se movilizaba en una camioneta, junto con sus dos escoltas y su hijo de ocho años, y se dirigía a revisar una unidad productiva de un agricultor.

“Como que estaban resguardados en un matorral y, apenas pasó la camioneta saliendo de la finca, empezaron los disparos y me hirieron a los dos escoltas. Afortunadamente, la reacción de ellos fue muy buena y ni mi hijo ni yo sufrimos ninguna lesión”, afirmó Arango.

Uno de los escoltas recibió un impacto en el hombro y el otro sufrió una herida en la cabeza, al repeler el ataque registrado en la vereda Bélgica, a 20 minutos del casco urbano de Roldanillo. Ambos fueron llevados al hospital San Antonio de dicho municipio.

“La seguridad nos sacó de inmediato del carro, uno de los escoltas, nos hicimos a un costado para que no fuéramos a tener ningún impacto y ellos también, en la reacción, dispararon muchas veces”, indicó.

El pasado 26 de julio, Claudia Arango había sido objeto de un atentado con granada del que salió ilesa, pero en el que lamentablemente falleció su mascota. Por tal motivo, la Unidad Nacional de Protección le asignó los escoltas.

Líder campesina fue víctima de atentado con granada y su mascota terminó muerta Hasta ahora, se desconocen los responsables de ambos atentados, pero las autoridades están investigando para establecer si los mismos están relacionados con el trabajo que la líder desempeña en su municipio.

“Estamos llevando unos procesos productivos con agricultores y en tierras de la SAE, Sociedad de Activos Especiales. Para el caso puntual que estamos manejando, hay un proyecto piloto en esta tierra, es una propiedad de 420 hectáreas”, señaló Arango.

Explicó que cada agricultor con su unidad productiva está georreferenciado, pero anotó que “hay personas dentro de la zona que no han querido acomodarse a temas asociativos y productivos y nunca han estado de acuerdo”. Por lo tanto, los ataques estarían relacionados con esta situación.

“Se presume, pero las investigaciones irán a arrojar si es por parte de estas personas que no han querido ser parte de estos procesos, acomodarse bajo el manejo de una asociación, que debemos trabajar unidamente”, afirmó la líder.

Claudia Arango aseguró que no quiere abandonar el municipio, donde, desde hace nueve años, ha estado trabajando para que “cada uno de estos agricultores sean empresarios del campo” y ha “tenido muy buenos resultados”.

“Vamos a analizar la situación a medida que nos brinden mayor seguridad el Ejército, la Policía, la UNP, pues miraremos para no dejar estos procesos tirados, porque es el bienestar también de una sociedad, de nuestros agricultores, y el tema que manejo yo es por un campo organizado y digno”, puntualizó.

La líder campesina explicó que el trabajo que ella realiza en Roldanillo lo hace a través de las asociaciones Asoprocampo y Asobonanza, la cuales están integradas por 141 y 54 campesinos, respectivamente.

Asimismo, es una de las creadoras de la red del NOVA, Red de Desarrollo Económico Local del Norte del Valle, que está conformada por 22 organizaciones en 17 municipios, donde se está trabajando de forma articulada con 4.800 productores.



