Aterrador caso de abuso sexual a una joven que abordó un carro pirata para ir a la universidad

La misma víctima compartió un audio en redes sociales para denunciar el lamentable hecho, mientras autoridades buscan al responsable. Este es su crudo relato.

Una joven de 18 años denunció que fue abusada sexualmente por el conductor de un carro que presta servicio de transporte informal, luego de abordarlo en el sector de Terranova en Jamundí, sur del Valle del Cauca, para dirigirse a la universidad donde estudia y que está ubicada en Cali.

"Un tipo en un carro bajó el vidrio, arrimó donde yo estaba y preguntó: '¿Cali?', a lo cual le respondí que sí, que por dónde se iba y el señor me dijo que por toda la (autopista) Simón Bolívar”, dice la víctima en un audio de casi 11 minutos que difundió por redes sociales.

En ese momento, ya eran casi las 7:00 de la mañana, la joven le da a entender que esa ruta no le sirve y que necesitaba irse por la avenida Cañasgordas o la vía Panamericana, pues su universidad quedaba antes de entrar a Cali.

“Me dijo que sí. Yo vi que estaba solo en el carro y me frené un poquito, a lo cual él me dijo: 'No te preocupes, yo recojo a dos señoras que están ahí adelante, sino que son muy gordas y es mejor que te hagas acá adelante para que no te incomodes'”, afirma.

Debido al afán por llegar a la universidad, pues tenía que entregar un trabajo puntual, se despreocupó y se subió al vehículo.

“Me dijo que me colocara el cinturón, me lo puse, empezó con una charla muy normal, muy particular de aquí: ‘¿Cómo te llamas?, mucho gusto, mi nombre es tal, te ves muy pequeña, ¿cuántos años tienes?, 18, ¿qué estudias?, ¿en qué semestre vas?’, cosas así”.

Luego, llegaron al puente amarillo de Jamundí, el principal, y el Caribe, que está sobre la Panamericana, donde hay un callejón, por el cual el hombre se metió.

Hasta ese instante, ella no detectó “mayor peligro, porque el tipo se veía muy confiable, se veía bien”, pero luego comenzó la pesadilla.

“Se metió bien al fondo del callejón y me pidió que le diera un beso, dentro del callejón. Yo le dije que no, que no tenía por qué darle besos. Me dijo: ‘Bueno, uno en la mejilla’. Le dije que tampoco, que no tenía por qué besarlo”, cuenta.

En medio de esa situación, relata la víctima, el hombre empezó a echar el maletín de ella hacia atrás, reclinó la silla y le estaba quitando el celular, frente a lo cual le dijo que no tenía por qué hacerlo.

“Ya ahí me alteré un poco y supe, pues, que estaba en peligro. Entonces, ya estaba enojada y asustada, porque estaba muy asustada”, señala la joven, quien le dijo al sujeto que necesitaba el celular “para mirar la hora y que, además, estaba esperando la llamada de una amiga”.

Acto seguido, el hombre le arrebató el dispositivo y ella de inmediato le pidió que llamara a las supuestas señoras que iba a llevar, porque ya le iba a coger la tarde para llegar a la universidad.

“Entonces, sacó un cuchillo y empezó a amenazarme. Amenazándome con tener sexo con él, que él tenía un condón en el bolsillo, que tenía que tener sexo con él, que, si no, me mataba y me dejaba ahí tirada, que ahí nadie me iba a encontrar”, afirma.

Esto, según la joven, se lo repitió todo el tiempo durante unos diez, quince minutos, y, por supuesto, ella siempre se negó en medio del susto que tenía.

“No quise, le dije que no, que tenía el periodo, que no, que no, que no quería, que él no me podía obligar. Todo esto, resistiéndome para que él no me hiciera nada, no me hiciera daño”, anota.

En ese sentido, de acuerdo con el impactante relato de la estudiante, el sujeto le solicitó que le demostrara que tenía el periodo y no solo empezó a amenazarla más con el cuchillo, sino que la besaba, la manoseaba y le quitaba la ropa.

“Mientras todo esto pasaba, yo estaba como en un estado de shock, yo no sabía qué hacer, si tirarme del carro, no podía, el carro está totalmente cerrado, los vidrios eran polarizados, por ahí no estaba pasando nadie, si yo corría, probablemente él me iba a alcanzar”, agrega.

Es decir, ella estaba pensando en cómo escapar y en lo que podría pasar si lo intentaba. Ante la resistencia de la joven a tener sexo con el hombre, él se cansó de insistir, pero le hizo otra exigencia con amenaza de muerte.

“Me dijo que me dejaba ir viva si le hacía sexo oral, entonces también me resistí obviamente a esto. Y me dijo: ‘Pero, en serio, te mato donde no lo hagas’. Yo les digo que a mí me dio tanto miedo, que al final lo hice. Aun amenazándome con el cuchillo, me obligó a tragarme sus fluidos”, relata.

Al final, cuenta la víctima de este terrible caso de abuso sexual, la iba a dejar tirada en la entrada de La Morada, pero ella, con el fin de que alguna cámara de seguridad registrara al menos el vehículo, le pidió que la dejara en la zona urbana de Jamundí.

“Y él me dijo que iba a ir por una prima, me daba miedo que esa prima fueran más hombres, más hombres, y que me pudieran hacer algo más. Entonces, le dije que mejor me dejara en Jamundí”, puntualiza.

La joven incluso asegura que esta persona le ofreció una de las almojábanas que tenía en una bolsa, pero, obviamente, no la recibió, pues tenía miedo de que tal vez tuviera alguna sustancia que la volviera aún más vulnerable de lo que ya estaba.

“Subió por el Parque de Los Cholados, pasó por la Estación de Policía y finalmente me dejó en Barriles. En Barriles se quedó como dos minutos, porque no me quería dejar bajar del carro todavía, había mucha gente”, señala.

De acuerdo con la grabación de la joven, el hombre le dijo que le permitía bajarse del carro una vez llegara el bus que abordaría e, incluso, le pidió su número telefónico, a lo que, por supuesto, ella se negó.

“Al final, ya cuando me pude bajar del carro, agarré las placas, las placas son FWS 250, son de Cali", asegura la joven, al anotar que se trata de un Suzuki Swift nuevo, color como café brillante, y asegurar que el abusador “es un moreno con barba” y “bajito” que mantiene buscando pasajeros por el municipio.

Finalmente, la joven mujer pide que si alguien ve el vehículo que, por favor, llame de inmediato a la Policía, pues nunca pensó que eso le fuera a suceder a ella por confiada y dejarse llevar por el afán de llegar a tiempo a clase.

Entretanto, el comandante de la Policía de Jamundí, mayor Andrés Obando, confirmó que la joven denunció el caso ante las autoridades y que ya avanzan las investigaciones para lograr la captura del hombre, que ya está identificado.

De acuerdo con el oficial, el caso se registró hace dos semanas y que pronto habrá resultados del mismo.