Aterrador caso de hombre que le habría propinado 13 puñaladas a la mamá de su expareja

Según las autoridades, el sujeto había amenazado con suicidarse si su expareja no continuaba la relación sentimental.

Un juez penal envió a la cárcel a un sujeto que está sindicado de atacar vehementemente con un cuchillo a la madre de su expareja.

Según la Fiscalía, este hecho tuvo lugar en el municipio de Buenaventura, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

El ente investigador reveló que este sujeto, en un alto estado de alteración, citó a su excompañera sentimental a su vivienda, bajo la amenaza de suicidarse si ella no decidía seguir con la relación amorosa.

La Fiscalía reveló que esta citación no fue atendida por la excompañera sentimental, pero sí por su madre: “De acuerdo con las indagaciones, a la cita acudió la madre de la mujer”.

Tras el arribo de la mujer al inmueble, el sujeto, sin previo aviso, la atacó brutalmente con un cuchillo y le provocó 13 heridas graves.

Los desgarradores gritos de la mujer alertaron a los vecinos del sector. Según la Fiscalía, uno de los habitantes de la zona, tras presenciar la dantesca escena, sometió al sujeto, lo desarmó y lo inmovilizó en la vivienda hasta que arribaron los uniformados.

El agresor fue capturado, en flagrancia, por las autoridades de Buenaventura en la calle 42 con carrera 54, barrio María Eugenia.

La mujer víctima de este vehemente ataque fue trasladada a una clínica del puerto, en la que recibe atención médica especializada, según reveló el ente investigador.

El sujeto deberá responder ante las autoridades por ser el presunto responsable del delito de homicidio agravado en caso de tentativa. Asimismo, quedó a disposición del Inpec para ser enviado a la cárcel distrital de Buenaventura.