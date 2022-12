Aterrador video del momento de la avalancha en Corinto, que arrasó con todo lo que halló a su paso

La guardia indígena registró las imágenes de la creciente, que arrastraba árboles, piedras y escombros. Afectados relatan el drama que viven por la tragedia.

Hasta la noche de este miércoles, las autoridades reportaban la muerte de once personas y la desaparición de otras once tras la avalancha en Corinto, norte del Cauca. Entre los fallecidos hay varios menores de edad y mujeres, que fueron sorprendidos por la creciente.

Decenas de personas recorren las calles en medio del lodo, buscando a sus seres queridos y amigos.

"Buscando a las personas que, según eso, son los de El Carrizal. La avalancha los trajo, pero no creemos que estén por aquí, están en la parte de abajo", dijo Daniel Taquinas, habitante de Corinto.

Arelys Castañeda y varios de sus familiares permanecen en el Puesto de Mando Unificado. Buscan a su mamá, María Luz Dary Restrepo, de 63 años y quien vive en la vereda El Carrizal.

“Y ayer (martes) como bajó la avalancha se la llevó. No quedó nada, todo se lo llevó, vivía con el niño, los dos solitos”, afirmó la mujer.

Asciende a 11 el número de muertos tras avalancha en Corinto, Cauca |... Por detrás de la casa de Alba Leonor Cunda pasa el río La Paila, el mismo que causó la tragedia en Corinto. En la vivienda habitan 19 personas, que se quedaron con lo que tenían puesto.

“Solo escuchamos algo que sino durísimo y salimos corriendo todos, fuimos a la loma, estuvimos allá hasta media noche”, señaló la afectada.

El río pasa lejos, pero la fuerza de la avalancha lo trajo hasta las casas que están en el casco urbano de Corinto. Enormes piedras fueron arrastradas y llegaron hasta ese punto por la intensidad del deslizamiento.

El drama para José Danilo Narváez y sus familiares es muy grave. Sus viviendas, ubicadas una enseguida de la otra, quedaron completamente destruidas.

“Aquí somos tres casas no, tres familias, aquí en esta casa vivía una, aquí dos familias”, dijo el damnificado, mientras señalaba hacia la destrucción causada por la avalancha.

Casas sepultadas, puentes, carreteras y hasta un polideportivo quedaron bajo toneladas de lodo y piedra.

La comunidad se ha unido para sacar el lodo de las casas, mientras la maquinaria pesada lo evacúa de las calles, para tratar de que la vida en Corinto vuelva a la normalidad cuanto antes.



