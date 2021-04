Atrapan a presunto implicado en asesinato de gobernadora indígena Sandra Peña

Bajo custodia de la guardia indígena permanece un hombre que, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), habría admitido ser uno de los responsables del asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña Chocue .

“Uno de ellos asumiendo la responsabilidad de la asesinato de la gobernadora. Manifestó, al ser reducido, que tenía conocimiento de quiénes habían ordenado el asesinato de la gobernadora. Por el momento, ya tenemos resultados y no quedará impune la muerte”, dijo Hermes Pete, consejero mayor del CRIC.

Las autoridades indígenas se encuentran analizando si el hombre podría ser entregado a la justicia ordinaria o si será juzgado bajo la jurisdicción autóctona de esta zona de Colombia.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, afirmó que las comunidades indígenas le están dando ejemplo al país, al decidir erradicar los cultivos ilícitos de sus territorios.

“Decisión de ellos por encima del abandono del Gobierno, el incumplimiento con los planes de sustitución, eso no sólo ocurre en el Cauca, en otras regiones del país. La gente se cansó de esperar la llegada del Gobierno y está respondiendo al problema de los narcocultivos, la presencia de grupos armados, con su propia decisión, su autocontrol territorial”, dijo.

Mientras tanto, las comunidades indígenas decidieron continuar con la labor social que llevaba a cabo la gobernadora Sandra Liliana Peña en el resguardo La Laguna, ubicado en Caldono.

“La minga para decirle no a narcotráfico, no a los grupos armados, para decir que queremos vivir en armonía, queremos el respeto a nuestra autoridad, respeto a nuestra autonomía y queremos los territorios libres de cultivos que son mal usados para hacerle daño no solo al pueblo indígena, sino a Colombia y el mundo entero”, dijo Ferley Quintero, consejero mayor del pueblo yanacona.

Entre tanto, 32 personas que resultaron heridas tras un ataque a tiros, cuando los indígenas iniciaron la minga para erradicar cultivos ilícitos y defender su territorio, permanecen bajo observación médica en varios centros asistenciales de la región.