Atroz caso: hombre es señalado por brutal golpiza a su pareja que hace poco dio a luz a un hijo suyo

Además, el sujeto, días antes, habría quemado con agua caliente a la hija de 4 años de la mujer. Este es el dramático y aterrador relato de la víctima.

Un aberrante caso de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Toro en el norte del Valle del Cauca. Un hombre es señalado de propinar una brutal golpiza a su pareja, quien acabó de tener un hijo suyo, y quemar a la hija pequeña de la mujer.

Publicidad

La víctima habló con Noticias Caracol y le contó cómo logró salir con vida del terrible hecho.

"Me salí para el uval y me subí por un alambre y de ahí me subí en un muro alto. Luego, me tiré y me salí por la casa de un vecino", dijo la mujer, quien pidió mantener la reserva de su identidad por seguridad.

David Bolaños, médico hospital de Toro, habló sobre las lamentables condiciones en las que arribó la víctima al centro asistencial.

"Llegó bastante agredida, golpeada tanto en miembros superiores como inferiores, con un trauma en abdomen al parecer secundario, porque lo que me dice la Policía de la Comisaría de Familia es por una patada del agresor", aseguró el galeno.

Publicidad

Días antes, el mismo agresor, según su compañera sentimental, había derramado agua hirviendo a la hija de 4 años de la mujer.

"Estaba el agua caliente hirviendo y ahí llevó la olla del agua caliente, le tiró agua y la quemó", dijo la víctima.

Publicidad

El médico Bolaños anotó que "le generó quemaduras de primer grado en tórax anterior y casi el 80 % del tórax posterior".

Y es que esta no era la primera vez que ambas eran víctimas de violencia por parte supuestamente del mismo sujeto.

"Yo sí le iba decir, pero como él no me dejaba, porque él me tenía muchos días encerrada con candado, no me dejaba salir ni a la calle", dijo la mujer, tras anotar incluso que el hombre la llegó a amenazar con una navaja.

El presunto victimario fue detenido y, aunque horas más tarde fue dejado en libertad, luego fue recapturado.

Publicidad

"Inmediatamente activamos la rutas y nos pusimos con la Policía, con la Fiscalía, a hacer todo el procedimiento para poder legalmente solicitar una orden de captura y reaccionar de inmediato”, dijo Julián Bedoya, alcalde de Toro.

Tras la audiencia correspondiente, la juez Segunda Penal de Roldanillo tomó la decisión de enviar al hombre a la cárcel.

Publicidad

Tanto la menor de 4 años y el bebé de 20 días de nacido permanecen bajo la custodia temporal de la Administración municipal. Asimismo, la mujer y su hija se recuperan de las heridas bajo observación médica.