Atroz crimen contra menor de 14 años que fue citada por su exnovio y luego asesinada a puñaladas

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el hecho habrían participado tres personas. Un adolescente fue aprehendido y su ropa estaba manchada con sangre.

Consternados y asombrados se encuentran los habitantes del barrio Bellavista, en Yumbo, municipio del Valle del Cauca, tras el asesinato de una joven de 14 años.

Según las autoridades, el hecho se presentó cuando el exnovio de la víctima la citó en el vecindario en mención. Una vez se encontraron, tres personas la habrían agredido con arma cortopunzante hasta causarle la muerte.

“Creemos que es un tema pasional. Al parecer, la menor fue citada por su expareja a un sitio y allí fue atacada por tres personas, entre ellas su ex”, dijo el mayor Óscar Manrique, comandante del Distrito de Policía de Yumbo.

Asimismo, el oficial aseguró que uno de los presuntos victimarios, que también es menor de edad, fue aprehendido.

“Interviniendo el sector, una persona nos ve y sale a la huida, después, el cuadrante de Policía del sector lo aprehendió, ya que esta persona es un menor de edad. Él fue dejado ante la Fiscalía de Infancia y Adolescencia”, informó.

Acerca de la detención que se produjo, el comandante puntualizó que “al menor aprehendido se le incautó la ropa, porque tenía manchas de sangre, posiblemente humana”.

Con respecto a la víctima de este hecho, el uniformado aseguró que ella no residía en la zona en la que fue ultimada: “La menor asesinada vivía cerca del lugar, pero no en el sitio en el que ocurrió el homicidio”.

Este atroz asesinato se presentó en horas de la tarde del pasado 26 de diciembre del 2019.



También le puede interesar: