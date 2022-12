Aumenta a siete el número de militares muertos por ataque de disidencias en Cauca

Tras un atentado a una base militar en Cauca, entre los municipios Buenos Aires y Suárez, atribuido inicialmente a las disidencias Jaime Martínez de las FARC , siete uniformados perdieron la vida. Además, ocho personas resultaron heridas. Así lo confirmó a Blu Radio Heider Tobar, personero de la zona.



"Hasta ahora me han reportado siete personas muertas, ocho personas heridas, al parecer, en una emboscada. Hay siete militares muertos, siete heridos y un civil herido", informó el funcionario.

Las víctimas fatales pertenecían a una unidad del batallón Pichincha que recorre dicha zona. Según un reporte de las autoridades, el ataque se produjo sobre las 3:30 de la madrugada de este 6 de diciembre en la vereda Muchique.

Al comienzo se trató de un hostigamiento contra la base de El Pino. Sin embargo, el grupo disidente también arremetió contra una patrulla militar con explosivos artesanales, ráfagas de fusil y granadas, de acuerdo con información preliminar.



Comandos operacionales del Ejército se encuentran en la zona buscando a uniformados desaparecidos. "No se ha podido constatar el material completo, así mismo reporta que el radio no lo encuentran, por lo cual no ha podido establecer comunicación radial", afirmó la institución.

El presidente Gustavo Petro citó a un consejo de seguridad extraordinario para evaluar la situación de seguridad en el departamento del Cauca.