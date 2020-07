Aumentan número de personas que pueden movilizarse en un auto particular durante pandemia en Cali

Una buena noticia para los habitantes de Cali que se desplazan en vehículos particulares en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19 fue anunciada en la mañana de este miércoles 8 de julio de 2020 por parte de autoridades de la capital del Valle del Cauca.

El secretario de Movilidad de Cali, Wílliam Vallejo, informó que la medida que restringía el número de ocupantes a solo dos personas a bordo de dichos automotores se amplió. Por lo tanto, pasó de dos a cuatro.

“Atendiendo diversas solicitudes recibidas se modifica la medida de ocupación de vehículos particulares. El día de hoy se publicará el decreto. Ocupación de vehículos particulares será de cuatro ocupantes a partir de hoy”, aseguró el funcionario, a través de su cuenta en Twitter.

Atendiendo diversas solicitudes recibidas se modifica la medida de ocupación de vehículos particulares. El día de hoy se publicará el decreto. Ocupación de vehículos particulares será de cuatro ocupantes a partir de hoy. @JorgeIvanOspina — William M. Vallejo (@WMVallejo) July 8, 2020

Publicidad



Pese al anuncio en favor de miles de ciudadanos de la capital del Valle del Cauca, el secretario enfatizó que las personas que se vayan a movilizar en los vehículos particulares deben, obviamente, cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos para contener la propagación del coronavirus.

“Los ocupantes deberán procurar mantener un distanciamiento de mínimo un metro entre ellos al interior del vehículo y, en todo momento, los ocupantes del vehículo deberán hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible se debe mantener ventilado el vehículo”, explicó.

Los ocupantes deberán procurar mantener un distanciamiento de mínimo un metro entre ellos al interior del vehículo y en todo momento los ocupantes del vehículo deberán hacer uso del tapabocas y en la medida de lo posible se debe mantener ventilado el vehículo. .@JorgeIvanOspina — William M. Vallejo (@WMVallejo) July 8, 2020

La medida que permitía el desplazamiento de solo dos personas a bordo de un vehículo particular regía desde abril pasado, pero pocos tenían conocimiento y eso provocó que muchas personas fueron sancionadas en las calles.

Publicidad

Por eso, ahora, con el aumento de la ocupación, los caleños tendrán un alivio a la hora de transitar con sus vehículos por las calles de la capital del Valle del Cauca y en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

También le puede interesar:

Que no lo coja por sorpresa: en Cali no se pueden movilizar más de dos personas en carro particular