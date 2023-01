¡Aún cerrado! El plan para reabrir Palacio de Justicia de Cali que no cuajó entre trabajadores

Jueces, abogados y otros empleados consideran que dicha propuesta a la crisis de los ascensores, tras el desplome que dejó dos muertos, podría causar problemas con detenidos.

El plan de contingencia para abrir de nuevo las puertas del Palacio de Justicia de Cali consiste en habilitar solo los primeros seis pisos del edificio para subir por las escaleras.

Según trabajadores del complejo, las escaleras no cuentan con las condiciones de seguridad y, además, podría haber problemas entre los detenidos, familiares, víctimas, jueces y abogados, que se encuentren subiendo o bajando por el mismo lugar.

“Las escaleras del Palacio de Justicia no son escaleras de evacuación y tampoco de emergencia, son escaleras muy pequeñas. El edificio debería tener unas escaleras externas tal como lo maneja la normal internacional”, señala Diego Achinte, representante de Asonal Judicial Cali.

Por su parte, los jueces que laboran en el lugar dicen estar de acuerdo con Asonal, pues, para ellos, utilizar las escaleras representa inseguridad.

“Imagínese el flujo de gente bajando y subiendo, incluyendo detenidos de alta peligrosidad, abogados, usuarios, jueces, empleados; esto sería un caos completo”, manifiesta Nazario Guzmán, juez 21 penal del circuito de Cali.

Pero los ciudadanos afectados por los procesos represados piden que se reanude la atención.

"Deberían de funcionar aunque sea las escaleras, porque nosotros tenemos procesos aquí de familiares detenidos", explica Luz Dary González, usuaria del Palacio de Justicia.

Mientras se mantiene la asamblea en el edificio, otros trabajadores de la rama judicial protestaron a las afueras de la Gobernación del Valle del Cauca.

La organización sindical Asonal Judicial aseguró que el Palacio de Justicia permanecerá cerrado hasta que no haya una solución diferente a habilitar las escaleras. Algunos consideran que la solución a la crisis de los elevadores es trasladar los despachos a otras oficinas.