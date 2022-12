Autoridades buscan a padres de bebé que murió por desnutrición en Cali

La pequeña de tres meses había sido dejada por su madre en la casa de unos allegados hace algunas semanas. Días después y debido a que el estado de salud de la menor se complicó, fue llevada por una tía a un centro asistencial del oriente de la ciudad y luego fue remitida al Hospital Universitario, donde falleció.

La niña estuvo por espacio de siete días en la Unidad de Cuidados Intensivos del HUV. Pese a los esfuerzos de los especialistas por salvarla, la bebé murió el pasado 5 de agosto por desnutrición y desde esa fecha su cuerpo permanece en Medicina Legal como NN, pues la menor nunca fue registrada, no tenía nombre.

"Estamos hablando de una niña que no tenía un nombre, realmente una familia que presuntamente no cumplió con su responsabilidad de protección, de garantizarle y brindarle sus derechos, la niña permanece en Medicina Legal", indicó Edward Hernández, delegado de Infancia de la Personería de Cali.

El caso está siendo manejado por la Policía de Infancia y Adolescencia de la capital del Valle del Cauca. Entre tanto, las autoridades buscan a los padres de la menor para que le den las respectivas honras fúnebres. Además, aseguran tener identificada a la madre.

"La madre está plenamente identificada es una joven de 18 años y se está adelantando todo el proceso de judicialización", aseguró la capitán Sandra Marcela Narváez, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Según las autoridades, la joven madre podría enfrentar un proceso penal por posible homicidio a título de dolo.