Autoridades ecuatorianas confirmaron el hallazgo de media tonelada de marihuana en bus siniestrado

El alijo se encontraba camuflado en el piso del vehículo. La Fiscalía colombiana señaló que, al parecer, también habría evidencias técnicas de presencia de cocaína.

Una investigación adelantada desde el momento del accidente, el cual dejó un lamentable saldo de 23 personas muertas y otras 22 heridas, permitió que este jueves 17 de agosto, tres días después del hecho, se confirmara la noticia del hallazgo de media tonelada de marihuana al interior del vehículo.



Fiscalía en coordinación con @FiscaliaCol y el apoyo de @PoliciaEcuador realizan un acto urgente para determinar la supuesta existencia de sustancias sujetas a fiscalización en el bus que se accidentó en la vía a Papallacta, el pasado 14 de agosto. pic.twitter.com/8ABineKVue — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 17, 2018

Testimonios y versiones encontradas, pero sobre todo las incongruencias al momento de indagar sobre el por qué el conductor habría tomado dicha ruta alterna, encendieron las alarmas de las autoridades.

Carlos Enrique Alulema, director nacional de Antinarcóticos de Ecuador, dio a conocer detalles del cargamento encontrado en el automotor.

“En un control rutinario es prácticamente imposible de detectar. Todavía no culmina la diligencia pero al menos hay una media tonelada de marihuana tipo krippy”, señaló el funcionario que se desplazó hasta el lugar en donde se encuentra el vehículo siniestrado.

Encuentran droga en el suelo del bus accidentado en Ecuador Alulema añadió que con este ya sería el cuarto bus con droga en su interior que pretendía entrar a territorio ecuatoriano, proveniente de Colombia.

La Policía intenta establecer el origen que tendría el alcaloide, razón por la cual uno de los conductores se encuentra bajo indagación.



COMUNICADO OFICIAL || @PoliciaEcuador informa acciones investigativas preliminares del transporte accidentado en la vía #Pifo - #Papallacta el 14 de agosto del 2018. pic.twitter.com/yx1iWlFnt5 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 17, 2018

En siete hospitales de Quito son atendidas las personas que resultaron heridas en el lamentable hecho. Claudia Yurani Villegas, hija de víctima mortal del incidente, cuenta detalles de lo sucedido.

“Esto es una pesadilla, realmente nunca me imaginé que le pudiera pasar a uno”, señala Claudia, mientras recuerda que unos días antes del trágico paseo, le contó a su madre cómo le llegó la invitación de viajar con sus otros dos hijos.

“La persona que me contrató falleció”: mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador Mientras desde la puerta de la habitación donde su hermanita de 14 años se recupera y espera que le hagan tres cirugías, a Claudia se le arruga el alma de pensar que su mamá ya no está.

“Mi mamá era una persona humilde, vendía zapatos, era independiente. Vendía también almuerzos y tenía un pequeño negocio con el que se defendía para atender a mi hermana”, añade.



#ATENCIÓN Fiscal Martínez Neira compartió hoy al Fiscal General de Ecuador, Paúl Pérez Reina, existencia de evidencias técnicas que permitirían establecer presencia de cocaína en el bus que se accidentó en Papallacta, #Ecuador — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 16, 2018