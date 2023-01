Autoridades en Cali responden a conductor de ambulancia que denunció haber sido multado injustamente

El ciudadano aseguró que fue sancionado por exceso de velocidad mientras atendía una urgencia. Sin embargo, esto dijo el secretario de Salud.

Según el funcionario, las ambulancias sólo pueden prender las sirenas, sobrepasar los límites de velocidad y hasta utilizar el carril del MIO, cuando el paciente está de gravedad y su traslado ha sido enrutado por el sistema de emergencia, de lo contrario, deberá cumplir las normas de los vehículos en general.

"Sí no es una emergencia la ambulancia le va a llegar antes de los ocho minutos, no es necesario ir ensirenado. Si, una vez valorado el paciente en el sitio, es un esguince de tobillo, un trauma menor, la ambulancia puede circular como cualquier otro vehículo", indicó Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.



Vea también: