Autoridades entregan el plan de seguridad para la Navidad y Feria de Cali 2015

Foto: Policía de Cali

Por las festividades decembrinas y los al menos 50 eventos programados para la versión 58 de la Feria de Cali, la Policía de Cali dispuso 3500 uniformados para garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad.

El plan de seguridad contará con policías de Infancia y Adolescencia, Tránsito, Guías Caninos, Carabineros, Unipol, Sijín, entre otros, que estarán ubicados en sitios estratégicos con el fin de brindar acompañamiento en las diferentes actividades programadas para este fin de año.

Entre las recomendaciones entregadas por las autoridades están: evitar que las viviendas se queden solas o dejar puertas y ventanas bien cerradas, no permitir la entrada de personas extrañas a su hogar, no dejar a los niños solos en la casa o carro, no manipular pólvora.

Además que al retirar sumas altas de dinero, exija al banco que solicite acompañamiento de la Policía, no permitir que los niños se desplacen por los centro comerciales solos y si compra licor hacerlo en almacenes de cadena o lugares autorizados.

También la Policía de Cali lanzó la campaña 'Prende la fiesta sin pólvora', la cual es un llamado al compromiso y responsabilidad de los caleños para evitar riesgos y accidentes que se pueden presentar con la manipulación de la pólvora.