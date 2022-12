Autoridades entregan recomendaciones para celebrar el Día de los Niños en Cali

Foto: archivo Colprensa

La celebración del Día de los Niños o Halloween es una de las más importantes del año para los menores, se acostumbran salir a las calles la ciudad a pedir dulces. Por esto, la Policía en Cali y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregó recomendaciones, que los adultos deben tener en cuenta para esta fecha.

“Hago un llamado a los papás, a las mamás y a todos los cuidadores de niños para que en estas fiestas de Halloween tengamos mucho cuidado, sepamos dónde están los niños, los acompañemos a pedir dulces y sigamos todas las recomendaciones para que estas fiestas sean de mucha felicidad y no de tristeza”, pidió la directora general del ICBF, Cristina Plazas Michelsen.

La Policía Metropolitana de Cali dispuso de 1.500 uniformados de más, para brindar seguridad en lugares concurridos con el fin de garantizar la tranquilidad y convivencia pacífica. Solicitaron a los padres o responsables de los niños y niñas que:

- Los disfraces deben ser acordes al clima y a la estatura del niño, para evitar enfermedades y accidentes. Les debe permitir ver, hablar y movilizarse sin problema.

- Recuerde que detrás de los adultos disfrazados, puede estar escondido un delincuente, por eso, es conveniente que los padres de familia acompañen a sus hijos a hacer el recorrido para pedir dulces.

- No soltar la mano de los niños, especialmente en el cruce de vías.

- Ese día, es muy importante que los niños porten una escarapela con el nombre, teléfonos y dirección, en caso que se extravíen.

- Explicarles a los niños que no es seguro hablar con extraños, ni recibirles cosas. En caso de extraviarse, acudir o buscar ayuda de un policía y no a cualquier persona.

- No permitir que los niños jueguen con fósforos, encendedores o velas, pues los disfraces suelen ser de materiales inflamables.

- Pedir dulces sólo en lugares conocidos o que ofrezcan total seguridad. No aceptar dulces o golosinas de personas desconocidas.

- Este pendiente de posibles mensajes o invitaciones hechas por las redes sociales a reuniones o invitaciones a sitios o lugares desconocidos.

- No permitir que los niños permanezcan en la calle hasta altas horas de la noche, ni que grupos de niños recorran las calles solos, así sea del barrio donde residen.

- Verificar los dulces que los niños reciban. Se deben desechar las golosinas que no estén con la envoltura perfectamente sellada y en buen estado. Revisar que no estén adulterados, rotos, vencidos o con el empaque húmedo.

- En caso de sospecha de intoxicación, guarde una muestra del producto y recuerde los sitios donde lo pudo haber adquirido para que las autoridades realicen una visita.