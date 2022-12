Autoridades están listas para brindar seguridad durante la Semana Santa en Cali y el Valle del Cauca

En la capital del departamento estarán 1.900 policías exclusivos para garantizar seguridad en sitios turísticos, iglesias y cerros tutelares.

La Policía Metropolitana de Cali ejecutará diferentes planes con el fin de brindar seguridad en esta época que trae la presencia masiva de personas a sitios religiosos y turísticos de la ciudad. Reforzarán la seguridad en las áreas urbanas, centros de peregrinación, sectores residenciales, terminal terrestre, puntos culturales, cerros tutelares de Cali como Yanaconas, Cristo Rey y Tres Cruces.

“Este dispositivo es para cubrir y garantizar la seguridad y movilidad a los habitantes del departamento y de Cali, además de los turistas que llegan. Vamos a cubrir iglesias, procesiones, lugares turísticos, la ribera del río y los cerros tutelares. Entre las recomendaciones que entregamos está la hidratación, cuidado con los niños y mascotas, si va a viajar, dejar recomendada las residencias con vecinos”, manifestó el general Hugo Casas, comandante de la Policía de Cali.

Igualmente, realizarán campañas masivas de prevención, accidentalidad y sensibilización para prevenir acciones que pongan en riesgo la vida, integridad y tranquilidad de las personas.

En total, la Policía confirmó que serán 8.000 uniformados dispuestos para esta Semana Santa. Entregaron algunas recomendaciones de seguridad y convivencia que son:

¿Va a pasar Semana Santa en Cali? Desde ya, tenga en cuenta este plan...

Ascenso a los cerros tutelares de Cali

- Utilice calzado adecuado para ascender a los cerros

- No suba en estado de embriaguez

- No lleve niños menores de 12 años

- No lance cigarrillos, fósforos, vidrios o elementos que puedan originar un incendio

- Utilice los caminos y/o vías autorizados

- No se permitirá subir a quien se desplace en bicicleta

- No se aconseja el trayecto a mujeres en estado de embarazo

- Cargue un recipiente con agua o líquido que le permita estar hidratado

- No lleve ninguna clase de animal



Seguridad en sitios turísticos, de peregrinación y/o religiosos

- Mantenga comunicación permanente con sus familiares

- Sea discreto en cuanto a horas y rutas de desplazamiento

- Evite que los menores de edad acudan solos a ríos, piscinas y balnearios



Seguridad en centros comerciales

- No descuide sus objetos personales

- Cuando sea víctima de hurto o amenaza, denuncie el hecho a la Policía

- Siempre lleve de la mano a los niños menores de edad

- Permanezca siempre alerta y no confíe en extraños



Seguridad en las vías

- Si el trayecto es demasiado largo, detenga el automotor en lugar seguro y relájese

- Recuerde que la velocidad permitida en carretera es de 80 kilómetros por hora

- No olvide llevar el equipo de carretera y llanta de repuesto en perfectas condiciones

- Mantenga una distancia prudente con el vehículo que va adelante

- No adelante en curva ni en línea continua

- Antes de emprender el viaje revise luces, frenos, llantas, batería y estado general del vehículo



Cuidar la naturaleza

- Proteger el medio ambiente, no utilizar palma de cera ni elementos de flora y/o fauna no renovables.

- No arrojar basuras, envases de vidrio o plásticos

- No hacer fogatas en lugares no autorizados



Salubridad

- Adquirir y consumir productos del mar en lugares autorizados.

- Evaluar las características del pescado al comprarlo, evite intoxicaciones.

- Compre pescado en establecimientos confiables, que cumplan las condiciones higiénicas.

La Policía del Valle del Cauca aseguró que hace un año, los colombianos tuvieron una de las Semanas Santas más tranquilas de todos los tiempos. Lograron una reducción del 57 % en accidentes de tránsito y del 43 % en cuanto a heridos en este tipo de hechos. Además, producto del buen comportamiento ciudadano y de la efectiva labor de la Policía Nacional de todos los colombianos y demás autoridades, las lesiones personales cayeron en un 54 %.

Durante los planes éxodo y retorno, los uniformados continuarán con la pedagogía necesaria para concientizar a los conductores sobre la necesidad e importancia de portarse bien, evitar las confrontaciones, ser prudente al conducir, no abusar del alcohol, tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger las viviendas y cuidar a los niños y la naturaleza.



Foto: cortesía Policía de Cali