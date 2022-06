Autoridades hablan del crimen de lideresa Jesusita Moreno: “No reportó su llegada a Cali”

En una vivienda ubicada en el barrio La Floresta, nororiente de Cali , se encontraba Jesusita Moreno Mosquera, la líder social chocoana que había llegado a la ciudad para celebración del Día de las Madres. Ella era reconocida por sus denuncias en la comunidad de Istmina, Chocó.

Dicen Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad encargado de Cali, y el comandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca, general Juan Carlos León, que no tenían conocimiento de su presencia en la ciudad.

Publicidad

“En el caso de Jesusita, pues llegó a Cali cerca del Día de las Madres, pero no lo reportó, no reportó su situación de peligro, no reportó su llegada a Cali porque bien hubiésemos podido nosotros activar la ruta, verificar el domicilio donde se estaba quedando y contribuir a proteger su integridad. Pero no nos da la oportunidad de hacerlo”, señaló Dranguet.

En este mismo sentido se expresó el general Juan Carlos León: “No teníamos ninguna información de que ella se encontrara aquí y, pues, tampoco la parte de derechos humanos nos informa que ella pertenece a esa parte de líderes de sectores álgidos como el del Chocó”.

Según las autoridades, se capturó a la persona que disparó contra Jesusita Moreno Mosquera. “En este momento se imputan los cargos, ya estamos esperando la parte indagatoria y podremos saber las circunstancias de modo y lugar de este hecho homicida”, agregó el general León.

Leonardo González, coordinador de Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, señaló que Jesusita Moreno era una líder social que había propiciado varios acuerdos humanitarios en su territorito.

Publicidad

Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la lideresa recibió múltiples amenazas y fue víctima de atentados, así como de montajes judiciales por su rol comunitario.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que explica que Cali se ha convertido en un peligro inminente para los líderes sociales del país.