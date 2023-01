Autoridades indígenas del norte del Cauca se declaran en emergencia humanitaria

Los líderes no descartan una posible reunión con miembros del gobierno del presidente Iván Duque.

Las 126 autoridades ancestrales, quienes se reunieron en el resguardo Tóez en Caloto, en el norte del Cauca, se declararon en asamblea permanente por la emergencia humanitaria que padecen debido a ataques criminales, en lo que ellos llaman un plan pistola.

Tras cinco horas de reunión a puerta cerrada, autoridades indígenas anunciaron las medidas a tomar luego de los recientes atentados contra los miembros de esa comunidad y que dejan cinco muertos en menos de dos semanas.

"Seguiremos ejerciendo el control territorial, vamos a tomar unas medidas sobre las cuales ya hay unas propuestas concretas que se han presentado al Gobierno nacional, como son las medidas de protección colectivas", dijo el consejero mayor indígena Hermes Peté.

Uno de los puntos tratados en la reunión fue la presencia en el territorio de altos funcionarios del Gobierno. entre ellos el presidente Iván Duque.

Según declaraciones de Aida Quilcué, consejera de derechos humanos y paz de la ONIC, no se descarta el diálogo con el mandatario, pero que “sea dentro del marco de la minga” y también de las propuestas que se vienen trabajando con las comunidades sobre la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos.

Igualmente, no solo los indígenas del departamento solicitaron al Gobierno mayor protección para las comunidades, también lo hicieron líderes sociales que, al igual que ellos, han sido víctimas de atentados.

