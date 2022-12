Autoridades investigan homicidio de la propietaria de una cafetería de colegio en Jamundí

La mujer, identificada como Claudia Mafla, se encontraba afuera de su residencia cuando fue abordada por un sujeto en moto que le disparó sin mediar palabra.

"Ella tiene una cafetería en un colegio. Se están adelantando todas las investigaciones para esclarecer los hechos, porque es una persona que no tiene antecedentes", señaló el coronel Henry Jiménez, subcomandante de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el oficial, se están desarrollando labores de vecindario para establecer lo sucedido y determinar los autores y móviles del crimen. Asimismo, llevan a cabo indagaciones en la entidad educativa donde tenía su negocio la víctima.

"Ella es hija de un cultivador de Jamundí. No había amenazas ni contra él, ni contra ella, ni contra la familia. No sabemos qué pasó", añadió Jiménez.

La comunidad de Jamundí se encuentra consternada tras los hechos registrados en el barrio Belalcázar de esta localidad del sur del Valle del Cauca.



Foto: archivo Colprensa