Autoridades investigan la muerte de ingeniero vallecaucano a manos de sujetos armados en México

Como Freyre Restrepo López, de 62 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida tras ser abordado cuando se movilizaba en un vehículo.

Desconsolada se encuentra la familia de este ingeniero químico, oriundo de Tuluá, tras confirmarse la noticia de su trágica muerte.

Aunque las autoridades mexicanas ya iniciaron la investigación correspondiente del caso, aún no se sabe con certeza los motivos que habrían conducido a este fatal desenlace.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 31 de agosto en horas de la noche cuando el señor Freyre Restrepo salía de un congreso al que había asistido junto a tres de sus compañeros en Ciudad de México.

Según el relato de los familiares, tras culminar el evento se dirigen a tomar la vía hacia la ciudad de Córdoba, en ese momento el vehículo es abordado por varios hombres armados en motocicletas de alto cilindraje y los obligan a descender del automotor.

“Mi hermano se disponía a irse para su casa, en Córdoba, y fue interceptado por una banda delincuencial que los detienen. La pretensión era secuestrarlos o robarles el carro, en ese momento son baleados”, señaló Lucy Restrepo, hermana de la víctima en entrevista con BLU Radio.

Tras el ataque con arma de fuego, el ingeniero es trasladado a un centro asistencial cercano pero, ante la gravedad de las heridas, perdió la vida. Sus otros tres compañeros resultaron heridos en el hecho.

“Vivía en México hace once años, egresado de la Universidad del Valle y su tránsito por los ingenios de Cali fue sobresaliente, por lo que fue llamado para que se fuera a trabajar en un ingenio del país azteca. Él nos e fue a probar suerte ni nada, le iba muy bien, ya era jefe de control de calidad”, añadió la hermana.

Por el momento el caso es materia de investigación por parte de las autoridades mexicanas que le siguen la pista a los responsables de este asesinato que enluta una familia del Valle del Cauca.

Cabe señalar que al hoy fallecido se le había otorgado la nacionalidad de ese país, sus familiares y allegados, además de recordarlo como un gran ser humano, también resaltan su compromiso con la profesión que ejercía.

Foto: Cortesía familiares