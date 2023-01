Autoridades investigan veracidad de este video que circula en redes sociales sobre posible secuestro

En las imágenes se evidencia el angustioso llamado que hace un hombre a sus familiares, atado de manos, bajo custodia de dos personas fuertemente armadas.

“Me cogieron por acá desde el sábado por la noche, yo no sé lo que está pasando, ni cuenta me doy de lo que pasa. Haga el favor, hermanita. No me deje morir por acá. Colabóreme, hermanita”, señala el presunto secuestrado.

Notablemente angustiado, este hombre hace un llamado a sus familiares para que sea liberado, sano y salvo.

“Colabóreme, hermanita. Mire que llevo una semana sin tomar los medicamentos ni nada. Hermanita, colabóreme”, añade.

La Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno del Cauca, al conocer el caso, pidieron a las autoridades establecer la autenticidad de este video y verificar si efectivamente se trata de un secuestro.

“Estamos en este momento solicitando a los organismos de inteligencia que se establezca la veracidad de este video y de la persona que aparece en esa escena, aparentemente en retención”, manifiesta Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno del Cauca.

El funcionario puntualizó que esta labore se debe ejecutra "con el fin de establecer una cadena de investigación para esclarecer este hecho".

Por el momento, no se ha logrado determinar el nombre del presunto secuestrador ni tampoco el sitio donde habría ocurrido el caso.