Autoridades le madrugaron a la delincuencia dentro de estaciones del MIO

En los primeros resultados de estas intervenciones se ha logrado la captura de más de 10 personas, la incautación de 20 armas blancas y la recuperación de celulares robados.

Un total de 15 estaciones del MIO fueron priorizadas por la Policía Metropolitana de Cali para hacer operativos sorpresa desde las 5:00 de la mañana de este viernes 30 de agosto y garantizar la seguridad de los usuarios.

Igualmente, 131 uniformados fueron dispuestos para esta labor, además de contar con unidades de la Sijín y el apoyo del "Halcón".

“Llegamos a hacer requisas, a identificar a las personas, a brindar recomendaciones de seguridad y hacer una actividad preventiva y disuasiva”, manifestó el coronel Fernando Díaz, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali.

La modalidad de robo más utilizada en el sistema de transporte masivo de la capital del Valle del Cauca es el "cosquilleo", delito por el cual se logró la captura de un hombre que momentos antes había cometido un hurto.

“Este sujeto había hurtado una billetera utilizando el 'cosquilleo' y es ahí donde queremos hacer énfasis en la prevención para que las personas nos ayuden con su seguridad”, aseveró el oficial.

Con 131 uniformados nos tomamos 15 estaciones del sistema masivo #Mio @METROCALI, con planes operativos y preventivos para que su salida al trabajo o colegio transcurra con normalidad. #TodosContraElHurto #TodosContraElHomicidio @Region4Policia @PoliciaColombia @SeguridadCali pic.twitter.com/oadvsExkmV — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) August 30, 2019

Aunque en la capital del Valle del Cauca sigue en aumento el hurto a personas y hasta la fecha se han reportado 7.247 casos, dentro del MIO se ha registrado una disminución del delito en un 80 %.

“Sinceramente, hasta ahora no me han robado nada, pero la seguridad sí me gusta mucho, es importante la presencia de la Policía en todos lados”, expresó Yolanda Salazar, usuaria del MIO.

Sin embargo, las mujeres aseguran ser las más afectadas por los robos y por el irrespeto dentro de las estaciones.

“El día en que decidí ponerme falda recibí varios comentarios un poco pasados”, dijo María Silvana Huérfano, quien también se moviliza en el masivo.

En cuanto a los evasores, Metrocali registra un total de 5.227 personas coladas este año, lo que representa el 1 % del total de los viajes pagos.

