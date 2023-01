Autoridades prendieron el 'Radar' para combatir los delitos que azotan a Cali

La medida busca atacar todos los frentes de la criminalidad, que hoy en día tienen a la ciudad como la más violenta del país. ¿En qué consiste?

El alto índice de diferentes delitos tiene preocupadas a las autoridades de la capital vallecaucana, motivo por lo cual anunciaron la implementación del denominado Plan Radar, con el cual se pretenden contrarrestar estos actos.

Cali cuenta, actualmente, con una tasa de homicidios de 51 muertos por cada 100.000 habitantes. Además, es uno de los municipios más afectados por el desplazamiento, el narcotráfico y la influencia de grupos criminales de otras regiones.



Una de las tantas víctimas de robo en esta ciudad es Carlos Ortiz, quien relató cómo fue intimidado por sujetos armados en el barrio El Refugio, ubicado en la Comuna 19.

"Me salen dos jóvenes, uno me muestra la cacha de un revólver y el otro me saca un cuchillo y: 'Pásame todo lo que tenés o te las pego'. Entonces, uno sabe que primero es la vida que lo material, y entregué el celular sin ningún problema", dijo Ortiz.

Este hombre contó con suerte, pues los atracadores no lo agredieron como sí les ha sucedido a otras personas. Y es que en Cali el 65 % de los hurtos se cometen con arma de fuego.

"Los ladrones están adueñados de toda la ciudad. Si uno se descuida lo roban, si es en el MIO, si es por las calles, mejor dicho, uno tiene que estar mirando a todas partes", expresó el ciudadano Aldemar Oliveros.



Por lo anterior, y teniendo en cuenta que en este municipio del Valle del Cauca se registra un promedio de 1.200 muertes violentas al año, la Secretaría de Seguridad y Justicia lanzó la nueva estrategia, que será aplicada desde este martes 18 de septiembre.

Se trata del Plan Radar, una sigla que significa Rápida Atención a los Delitos de Alto Impacto con Resultados.

"Plantea acabar, o por lo menos disminuir, con los tres principales problemas de seguridad en Cali: la alta tasa de homicidios, los atracos que se producen en Cali, mucho más que en cualquier otra ciudad principal de Colombia, y la venta y consumo de estupefacientes en espacios públicos", explicó Andrés Villamizar, secretario de esta dependencia.



El secretario de Seguridad y Justicia, Andrés Villamizar, presentó la Estrategia de Rápida Atención a los Delitos de Alto Impacto con Resultados, RADAR Cali, con la que la Alcaldía de Cali busca responder de manera efectiva a los problemas de seguridad que afectan a los caleños.

Asimismo, otro de los objetivos es brindar facilidad a la comunidad a la hora de poner en conocimiento los hechos de los que han sido víctimas. "Vamos a hacer jornadas para incentivar la denuncia, vamos a facilitar el acceso a la justicia a través de mecanismos más rápidos", agregó el funcionario.

El 65 % de los homicidios que se producen en esta localidad de Colombia está relacionado con el narcotráfico y el crimen organizado.

Entre tanto, la ciudadanía espera que el Plan Radar llegue a todos los barrios de las 22 comunas de la capital del Valle.



La Estrategia #RADARCali tiene estos 3 ejes estratégicos:



1.Homicidios.

2.Atracos

3.Expendio y consumo de drogas.



La Estrategia RADAR Cali tiene estos 3 ejes estratégicos: 1. Homicidios, 2. Atracos, 3. Expendio y consumo de drogas. Los mapas muestran las zonas de la ciudad en donde se concentran este tipo de delitos de alto impacto, y que serán priorizadas para combatir estos crímenes.

