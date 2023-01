Autoridades señalan que incendio de gran magnitud en zona rural de Yumbo habría sido provocado

La conflagración, que duró alrededor de tres horas, no deja personas afectadas aunque los daños ambientales son irreversibles, según informó el cuerpo de bomberos.

El incendio forestal se registró en el sector conocido como Los Charcos, en el municipio de Yumbo. Cerca de 40 miembros de los organismos de socorro atendieron el caso.

“Fue iniciado por alguien porque las condiciones y el sitio no se podría originar un incendio forestal de manera espontánea, no hay más características ambientales para que eso suceda”, explica el capitán Alberto Valencia, comandante de bomberos de Yumbo.

"Prevenir, más que todo a los muchachos a los que vienen a bañarse acá al río para que no quemen los cerros porque nos estamos perjudicando todos", manifiesta Arturo Acosta, habitante de Yumbo.

La conflagración duró cerca de tres horas, diez mil metros cuadrados de pasto y arbustos resultaron afectados.

“Casas en el sector no hay, por fortuna, pero definitivamente el impacto en el ambiente es considerable”, añade el capitán Valencia.

Mientras que en Cali se registraron dos incendios forestales en el barrio San Pedro y en el sector de Los Limones, las autoridades no reportaron heridos.