Auxiliar de enfermería desaparecida en Valle del Cauca fue hallada deambulando por calles del Cauca

La joven permanece bajo observación médica en el Hospital Universitario San José, en Popayán. Su padre relató cómo fue el encuentro con ella.

Se trata de Anaida Marilyn Mosquera Mellizo, auxiliar de enfermería y oriunda de Timbío. Aunque la mujer había desaparecido desde el pasado 9 de julio, según familiares, en Valle del Cauca y tras salir con su novio, la Policía la encontró deambulando por las calles de la capital del Cauca.

"Ella me reconoció, me decía: 'Papá, papá'. Entonces yo le pregunté: 'Mija, ¿dónde estuvo?, ¿qué le pasó?'. Y ella lo único que me contestó es que había andado con mucha gente y la habían abandonado. No está en los cinco sentidos", contó Elkin Mosquera, padre de Anaida Marilyn.

"Fue como volver a nacer, porque un golpe de esos no se lo deseo a nadie, eso es muy duro. Doy gracias a Caracol porque han estado a toda hora pendiente, pasando la noticia de la desaparición de mi hija", expresó el señor Elkin.

El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, sostuvo que ya se adelantan labores para determinar si la joven estaba bajo efectos de escopolamina o alguna otra sustancia. "Afortunadamente ya está fuera de peligro", indicó.

Los allegados al joven se encuentran desesperados y han pedido a quienes lo reconozcan, a través de las fotografías publicadas por Noticias Caracol, informar sobre su paradero.