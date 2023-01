Avanza inspección a Alcaldía de Cali tras micrófonos hallados en despacho de Jorge Iván Ospina

La labor es adelantada por personal de Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Efectivos del CTI de la Fiscalía avanzan en las indagaciones dentro de los despachos de la Alcaldía de Cali. Lo anterior, con el afán de esclarecer por qué había micrófonos instalados en la oficina del mandatario Jorge Iván Ospina.

Para Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, estas investigaciones serán cruciales para esclarecer quién puso los micrófonos en el despacho del mandatario de la capital del Valle del Cauca y por qué lo hizo.

“Una vez conozcamos el primer informe del CTI lo divulgaremos para saber si hay nuevos hallazgos. Lo cierto es que buscamos garantizar a toda costa el funcionamiento normal de la administración. Rechazamos estas acciones que no son legales”, dijo Rojas.

Los investigadores del CTI también se encargarán de revisar las demás oficinas del Centro Administrativo Municipal, CAM, en Cali.

“Queremos que ser revisen varias dependencias las cuales creemos que puedan tener la misma situación. Estas acciones serán prioritarias”, comentó el secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca.

Según Jorge Iván Ospina, la zozobra y la preocupación crece, pues en el despacho en el que se encontraron los artefactos de escucha se toman decisiones de vital importancia para toda la ciudad.

“Por supuesto que esto es importante, ahí está el Ejército, la Policía y la Fiscalía. Tenemos grandes problemas de seguridad en Cali y se discuten ahí en esa mesa en la que encontraron los micrófonos”, relató el mandatario.

Ospina no descarta que estos artefactos hayan sido instalados para espiar a Maurice Armitage, alcalde anterior: “¿Y qué tal si los micrófonos están por el alcalde anterior, u otro propósito diferente al mío?”.

La Administración municipal espera que se pueda esclarecer este hecho para que no se viole el derecho a la privacidad.



