Avanzan audiencias contra alias ‘el Alacrán’, exmiembro del Cartel de Cali, y 13 personas más

Se realizan en Pitalito, departamento del Huila. A todos se les señala de pertenecer a una banda denominada La Constru, con injerencia en el sur de Colombia.

Las capturas de alias ‘el Alacrán’ y 13 personas más señalados de pertenecer a la banda delincuencial La Constru se desarrollaron en el departamento del Putumayo. Luego, los detenidos fueron trasladados a Pitalito, donde la Fiscalía busca se imponga la medida de aseguramiento.

“Se encuentran en el recinto 14 personas, a las cuales se les está sindicando por el delito de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, hay otras a las que se les indilga del porte ilegal de armas y de homicidio”, dijo Ánderson Burbano, abogado defensor.

En el caso de Henry Loaiza, alias ‘el Alacrán’ y exmiembro del Cartel de Cali, el ente acusador ha presentado cargos que al parecer se cometieron a partir del 28 de agosto del 2018 y no hechos cometidos en el pasado.

Las audiencias son presididas por el juez Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías, de la ciudad de Pitalito.

“Solamente se hizo legalización de allanamiento y legalización de capturas, faltarían las dos siguientes que son bien importantes, que es la imputación, donde la fiscalía va a demostrar cuál era el presunto modus operandi, y la medida de aseguramiento” dijo Mauricio Apache Perdomo, abogado defensor.

La audiencia se realiza en el Palacio de Justicia de Pitalito y, pese a tratarse de una audiencia pública, no se permite el ingreso de la prensa y se lleva a cabo a puerta cerrada.

La defensa manifestó presuntas irregularidades en el desarrollo de las audiencias en un departamento donde no se habrían cometido los delitos.

“¿Qué sentido tiene traerlos a Pitalito y hacer unas audiencias y un show mediático, cuando allá hay suficientes jueces?, ¿será que el señor fiscal duda de la imparcialidad de los jueces del Putumayo? Si lo duda, por qué no lo manifiesta”, dijo Fernando García Rojas, abogado defensor.

Ni la policía ni la Fiscalía se pronunciaron sobre los operativos que se realizaron contra la banda La Constru, pero se conoció que en el proceso hay 28 personas implicadas, entre ellas alias ‘Gargola’, cabecilla de la organización quien fue capturado en Bogotá.

