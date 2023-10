Avioneta accidentada en Cali: “Desafortunadamente no se pudo salvar una vida”, dice socorrista

Una avioneta accidentada en Cali este martes, 3 de octubre, generó pánico en la capital del Valle del Cauca. Los testimonios de lo ocurrido son desgarradores.



“Se observa caer la avioneta y lo único que se hace es tratar de ayudar a las personas, porque de un momento a otro se incineró toda. Tratar de ayudar a las personas era lo primordial”, comentó el subintendente de Policía, Elmer Ayala, que llegó al lugar rápidamente para intentar auxiliar a los ocupantes de la avioneta accidentada en Cali.

El uniformado le dijo a Noticias Caracol que “en ese momento no importaba nada, solamente salvar las vidas de las personas. Desafortunadamente no se pudo salvar una vida, solamente un compañero, y el otro pues desafortunadamente no pudimos hacer nada, ya las llamas eran muy fuertes”.



Y agregó, casi al borde del llanto, que la situación lo conmueve, pues la víctima mortal de este hecho, que fue el piloto que al parecer hizo una maniobra para evitar una tragedia mayor, “puede ser un padre, un hermano, un hijo, que desafortunadamente no va a llegar a su casa hoy con su familia, eso es muy triste”.

¿Cómo ocurrió el accidente de la avioneta en Cali?

Aparentemente la avioneta presentó una falla mecánica en pleno vuelo, lo que obligó a la tripulación a aterrizar de emergencia.

Se cree que la avioneta cayó en un parque de Cali por pericia del piloto, quien buscó campo abierto para no chocar con las viviendas y evitar una tragedia mayor.

En el transcurso del lunes 2 de octubre, la avioneta había hecho un vuelo de 42 minutos.