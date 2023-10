Avioneta accidentada en Cali: vea las vueltas que dio el piloto para evitar caer sobre casas

Hay conmoción por la avioneta accidentada en Cali este martes, 3 de octubre de 2023. La aeronave cayó sobre la calle 26 con carrera Séptima, zona urbana de la capital del Valle del Cauca.



Las autoridades confirmaron la muerte del piloto de la avioneta accidentada, quien fue un verdadero héroe y evitó una tragedia mayor. Información preliminar indica que la aeronave pertenece a la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Aparentemente, una falla mecánica obligó a la tripulación a aterrizar de emergencia.

"La #FuerzaAereoespacial informa que hoy sobre las 07:15 a.m., se presentó un lamentable accidente en Cali, Valle del Cauca, que involucró el avión T-90 Calima FAC-2448, en misión instrucción con dos tripulantes a bordo", confirmó la cuenta en X de la Fuerza Aérea.

Así fue la maniobra del piloto de la avioneta accidentada en Cali

Maniobras del piloto de la avioneta que murió tras caer en Cali Rastreador de vuelo de la avioneta

El rastreador de la avioneta accidentada mostró la impresionante maniobra que hizo el piloto mientras buscaba campo abierto, todo con el fin de no chocar contra viviendas y así evitar una desgracia peor. El vuelo tuvo una duración de 42 minutos.



Uno de los primeros en intentar ayudar en medio de la emergencia fue el subintendente de la Policía Elmer Ayala, quien llegó al sitio minutos después. Este es su angustiante testimonio: “Tratar de ayudar, en ese momento no importaba nada, solamente salvar las vidas de las personas. Desafortunadamente, no se pudo salvar una vida, solamente un compañero y el otro, desafortunadamente, no pudimos hacer nada. Ya las llamas eran muy fuertes”, indicó.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que se trata de "una aeronave de instrucción tipo avión". El mandatario confirmó que la calle 26 y las carreras Octava y Séptima permanecen cerradas. "Rogamos a nuestra comunidad no circular por el sitio", indicó.